La mejor función de la historia de WhatsApp está a una actualización de distancia

Se sabe: WhatsApp es la plataforma de mensajería más utilizada en todo el globo, con más de 2.000 millones de usuarios, según datos brindado por Facebook a principios de este año. En este contexto, los desarrolladores de la aplicación buscan mejorar la experiencia de los usuarios y agregaron tres nuevas funcionalidades. La primera y la más esperada por los usuarios fue anunciada esta semana: WhatsApp anunció a través de Twitter que se podrán silenciar chats para siempre.

You can now mute a chat forever �� pic.twitter.com/DlH7jAt6P8