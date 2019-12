La inversión de US$ 125 M de Goldman Sachs a Galperín: en qué lo van a invertir

Goldman Sachs acordó prestar US$ 125 millones a Mercado Crédito, el tercer préstamo del banco a una firma de fintech latinoamericana este año y el mayor en México.

El prestatario, una unidad de MercadoLibre, planea utilizar los fondos para triplicar su cartera de capital de trabajo de US$ 100 millones proporcionado a pequeñas y medianas empresas en México en aproximadamente un año según imformó Bloomberg.

El objetivo es “democratizar los servicios financieros”, mediante préstamos a empresas que no tienen acceso a otro financiamiento, comentó la publicación.

MercadoLibre domina el comercio electrónico latinoamericano con una participación de mercado de casi el 25% y 40 millones de visitantes únicos mensuales, detalló Julie Chariell, analista senior de Bloomberg Intelligence, en un informe de noviembre. El grupo tiene su sede en Argentina, pero casi dos tercios de sus 603 millones de dólares en ingresos netos del tercer trimestre provienen de Brasil, según la compañía. Su valor de mercado se duplicó este año a 29.000 millones de dólares.

La unidad Mercado Crédito se lanzó en 2016 para proporcionar crédito a los clientes de su empresa matriz y a los clientes que utilizan su plataforma de pago en línea, MercadoPago, en Brasil, Argentina y México.

La empresa de Marcos Galperin largó US$ 610 millones en crédito de capital de trabajo a más de 270 mil compañías en América Latina. También ofreció alrededor de US$ 200 millones en préstamos a consumidores.

El préstamo de Goldman Sachs no se utilizará para financiar préstamos en Brasil, donde Mercado Crédito recaudó 245 millones de reales (58 millones de dólares) de inversionistas, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo, o en Argentina, donde la empresa se financia en los mercados de capitales. La empresa utilizaba, en México, su propio capital para financiamiento.

El préstamo de Goldman se suma a una inversión de US$ 750 millones de PayPal y de US$ 100 millones de Dragoneer Investment, que formaron parte de una oferta de acciones de US$ 1.850 millones que MercadoLibre hizo a principios de este año.