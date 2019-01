La industria de las apps ya es un negocio de más de u$s 100.000 millones

Los consumidores de aplicaciones generaron ingresos superiores a los u$s 100.000 millones durante el año 2018 a las diferentes tiendas online dedicados al ascendente negocio, como Google Play y Apple Store superando en un 75% las ganancias de 2016.

Así lo reveló la consultora App Annie, especializada en medir el mercado de descargas, aplicaciones y consumo de software a nivel mundial. En su reciente estudio, The State of Mobile 2019, detalló además que en ese mismo período se descargaron cerca de 194.000 millones de aplicaciones.

Los mercados emergentes continuaron impulsando el crecimiento y representan a 3 (India, Brasil e Indonesia) de los 5 mercados principales para aplicaciones descargas.

Los mercados maduros como China y Estados Unidos continúan con un gran número consistente de nuevas descargas anualmente, pero el crecimiento se ha ralentizado, según relevan en Forbes México. Sin embargo, el crecimiento en estos mercados maduros es más fuerte cuando se trata de los indicadores de participación del usuario – sesiones y tiempo gastado y gasto del consumidor.

"El gasto del consumidor de la App Store solo incluye el gasto que fluye a través de la tienda de aplicaciones (descargas pagadas, in-app compras y suscripciones en la aplicación). Esta figura no incluye transacciones procesadas fuera de la tiendas de aplicaciones (por ejemplo, pagos en aplicaciones como Uber, Starbucks, Amazon) o ingresos de publicidad en la aplicación", señaló App Annie.

China representó casi el 40% del consumo total en 2018. A nivel mundial, en categoría, los juegos representaron el 74% del gasto del consumidor en 2018. Las aplicaciones que no son de juego solo representaron el 26% de gasto del consumidor, pero este aumento fue superior al 18% en 2016, y en gran parte debido al crecimiento de las suscripciones en la aplicación.

En cuanto a las aplicaciones que más usuarios activos tuvieron en 2018, App Annie detalló que Facebook se coronó como la red que mayores descargas tuvo en este lapso. Las cinco aplicaciones móviles más utilizadas a nivel global fueron Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat e Instagram, en ese orden.

En tanto, en la Argentina el orden fue el siguiente: WhatsApp, Facebook, Instagram y Facebook Messenger, todas propiedad de Facebook. El top ten se completa con MercadoLibre, Spotify, Netflix, Twitter, Word y Outlook, aunque Netflix y Tinder son las más exitosas cuando la medición se realiza por el tiempo de consumo.

Spotify, HBO Go, Sing! by Smule, Dropbox, Badoo y Google One completan el top 10 de las apps con más tiempo de uso en nuestro país.

Fortnite fue el juego más popular de 2018, pero su llegada tardía a iOS y Android lo dejó fuera de las listas en Argentina y buena parte del mundo. En Argentina, los juegos con más usuarios activos mensuales fueron Clash Royale, Candy Crush Saga, Helix Jump, Free Fire, Preguntados, Pokémon GO, Truco Blyts, Clash of Clans, Pubg Mobile y CodyCross.

