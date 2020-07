La increíble transformación de este atleta: estuvo en coma 25 días por COVID-19 y está irreconocible

Corría maratones, escalaba montañas, jugaba básquet y hacía boxeo: Ahmad Ayyad (40) tenía un estado óptimo de salud hasta que contrajo COVID-19. Permaneció casi un mes en coma inducido y la enfermedad cambió su vida por completo.

Hoy, se recupera en su casa en Washington pero “sigue aterrorizado”.

“Me preocupa mucho ver a la gente tomar escto a la ligera”, dijo en una entrevista a CNN.

Sus primeros síntomas fueron tos, pérdida de energía y de apetito, fiebre alta y dificultades para respirar. El 15 de marzo quedó internado en Johns Hopkins, en Baltimore luego un hisopado positivo de COVID-19.

Ahmad Ayyad en Instagram (@ahmadbird)

Ahmad necesitó ser conectado a un respirador y pasó 25 días en coma inducido. "No tenía condiciones preexistentes para su estado de riesgo”, declaró la médica Sandra Zaeh. Ahmad piensa que se contagió durante una visita a su hermano en el estado de Florida.

El 22 de abril, pudo regresar a su casa en Washington con la condición de que realice una cuarentena estricta. Ahmad Ayyad trabajaba en una mueblería y solía pesar 97,5 kg antes de tener coronavirus: perdió 27 kg y durante un mes luego de la enfermedad no podía hablar ni caminar, tampoco consumir alimentos sólidos.

“Estaba básicamente paralizado, no podía moverme. Todos mis músculos habían desaparecido. Mi amigo de la universidad, un médico del hospital, se sentó junto a mi cama y me explicó todo lo que me pasó”, contó Ahmad. Tuvo que iniciar terapia y kinesiología para recuperar la motricidad.

El sobreviviente instó a las personas a “tomarse en serio” la pandemia. “Puede matarte incluso si eres saludable”, aseguró a CNN. Actualmente, Ahmad está subiendo nuevamente de peso y retomando su rutina de actividad física.