La increíble foto del PRO que busca robarle 15 puntos a Alberto: qué es y qué cambia

En estos días la campaña por la elección a Presidente de la Nación se vive en todos los ámbitos. Las redes sociales no son una excepción. Siendo estas últimas una de las piedras angulares de la campaña política de Cambiemos, es de esperar que varios funcionarios de la coalición quieran transmitir el mensaje por esa vía.

Junto con el slogan del "Sí se puede", en los últimos día tomo fuerza otro slogan en el marco de la campaña electoral: "Vamos a dar vuelta la elección". El jefe de Estado hace referencia a esa afirmación todos los días, en cada aparición pública y a través de las redes sociales.

La estrategia política detrás de la campaña es convencer a los indecisos que es posible torcer los 15 puntos de diferencia que arrojaron las PASO a favor del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y llegar a un balotaje.

Uno de los que se sumó a la actividad en redes sociales fue Esteban Bullrich. El senador macrista posteó un increíble tuit la frase "la damos vuelta" y el emogi de la carita feliz invertida, adosó una foto de él al revés, pero que se lee el mensaje #LaDamosVuelta.

La foto rápidamente se volvió viral y los usuarios de redes sociales no perdonaron al funcionario.

Días atrás, Bullrich desmintió los dichos del actor y militante oficialista Luis Brandoni, quien aseguró que el Gobierno perdió la elección por culpa del fraude por lo que podrían ganar en primera vuelta si no se hiciera trampa. "Si no hay fraude, ganamos en primera vuelta", dijo Brandoni en un audio que circuló en las últimas horas. Al respecto, el senador y exministro de Educación aseguró: "No creo que perdimos por el fraude".