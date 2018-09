La historia de la empleada de Llach que explica por qué fallan los bancos

En la jornada de hoy se llevó a cabo el Foro latinoamericano de innovación financiera, donde el eje temático de la jornada fue la inclusión financiera mediada por la tecnología. El foro se enfocó en diferentes temáticas relacionadas con el mundo de las finanzas y la tecnología, pero también de los medios de pago, de la transformación digital y de los diferentes verticales afectados por la revolución tecnológica como el retail y los seguros.

La aperuta del evento estuvo a cargo de Rodrigo Rotunno, Director Cono Sur, de CMS (Credit Management Solutions, una compañia dedicada a los créditos, el scoring y la educación financiera) y la apertura cayó en manos de Lucas Llach, el ex vice presidente del BCRA y uno de los promotores más fuerte de ecosistema fintech en el país. La presentación de Llach fue descontracturada y sin Power Points, ya que el economista habló más que nada de sus experiencias personales a cargo del área de innovación del BCRA. "Hoy, fintech, banca e innovación van de la mano. Hablar de innovación en la inclusión financiera es sinónimo de hablar de fintech y tecnología", sentenció como apertura de su presentación. "Una de las primeras cosas que se aprende sobre economía es que el libre juego de oferta y demanda, bajo algunas condiciones, genera buenos resultados para la sociedad. El trabajo del Estado es mirar y regular allí donde el libre mercado falla", explicó el especialista en historia económica, respecto al rol que debió cumplir en el BCRA. "Algunas áreas de la Argentina son muy competitivas, como las tarjetas, mientras que otras no lo son, como pasa con los medios de pago", agrego. A continuación, ejemplificó su afirmación con el caso de los sistemas POS de pago: "los POS de la Argentina son viejos porque no hay competencia".

De sus experiencias en el BCRA, el economista rescató su trabajo en áreas que demandaban mayor competitividad, como los PEI (pagos electrónicos inmediatos) que según el experto son "todos esos pagos que no salen directamente del banco, de mandar plata por CBU, como por ejemplo los pagos QR".

Retomando sus reflexiones sobre el rol del Estado en la inclusión, Llach explicó como las externalidades económicas pueden afectar positivamente a los sistemas financieros. "Para todo el sistema bancario es provechoso que la gente esté bancarizada, es una externalidad positiva para todo el ecosistema", dijo, y agrego que por eso se impulsaron las cajas de ahorro gratuitas para todos.

Digitalizando a la trabajadora de casas particulares

La siguiente última mitad de la presentación estuvo atravesada por una anécdota personal de Llach: todos los problemas que tuvo para digitalizar el pago a su "empleada doméstica" y como eso demuestra lo que queda por mejorar en términos de inclusión financiera.

El economista comenzó su relato con el primer intento de pagarle a la trabajadora de su casa a través de una cuenta bancaria. "Primero le dije que se abra una cuenta gratuita, pero regreso diciéndome que no podía porque ya tenía una cuenta bancaria por percibir la AUH (Asignación Universal por Hijo)", dijo el economista. El siguiente intento fue utilizar la aplicación del banco de la mencionada para acceder a la cuenta. "Para mi sorpresa, la cuenta de la AUH no tenía la opción de generar el token en el cajero para usar correctamente la aplicación. Llamé a varias personas de cargos altos del banco y no pude encontrar la solución", dijo sorprendido. Resultó ser que las cuentas asociadas a la AUH no pueden utilizar la aplicación. Sobre esto, Llach comentó que una constante en quienes perciben el beneficio social es retirar todo el dinero de sus cuentas, siempre. "No se sabía porque, pero luego me di cuenta que desde su App no pueden ver los saldos entonces tener la plata en la mano es la forma de saber cuánto se puede gastar", dijo.

Para no terminar "con una visión negativa, que no es la idea", aclaró Llach, explicó que es necesaria una "fertilización cruzada" entre la banca tradicional y fintech para aprovechar los beneficios de ambos. "Porque se necesitan mutuamente", agrego. Como dato de cierre, recordó que mientras la Argentina tiene desde hace años pagos inmediatos mientras que en los Estados Unidos apenas están estrenando el pago en 24 horas.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO