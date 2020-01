La grieta liberal que explotó en redes: Milei y Giacomini se agarraron fuerte con Cachanosky

El debate liberal libertario siempre está candente en las redes sociales argentinas. En este ocasión, se generó un fuerte debate entre Javier Milei y Diego Giacomini que cruzaron duramente a Roberto Cachanosky. El debate se generó por una discrepancia respecto a cómo entender la relación entre deuda pública y PBI. El debate comenzó cuando Cachanosky expresó su visión sobre este tema.

Quienes le pusieron calor al debate fueron Giacomini y Milei, que salieron a cruzar a Cachanosky por su discrepancia teórica. "La deuda es un stock que surge de los flujos de los déficits. Y se paga con los flujos de los superávits. ¿Prestará plata de su bolsillo sin mirar si está endeuda ni cuánto gana?", le replicó con dureza el economista.

Javier Milei se sumó a la opinión de su socio y afirmó que "esta flojo en matemáticas. En el caso dinámico la deuda es la acumulación de déficits fcros (flujo) El imbécil no sabe optimización dinámica". Los economistas libertarios se referían a una explicación de Cachanosky, que el propio experto brindó en un tuit.

Sin embago, Cachanosky apareció para comentar algo sobre la publicación de los economistas.

No era la primera vez que Cachanosky y Milei tienen un encontronazo. Anteriormente, Cachanosky hizo declaraciones sobre el flamante movimiento libertario en la Argentina. Creó un hilo en Twitter dedicado “a los jóvenes ‘libertarios’ que me descalifican por la edad" y agrego que "no creo ser tan viejo, les digo que vean a Cambiemos. Lleno de jóvenes soberbios haciendo pelota el país”. Esto lo remató con un “Juventud no es lo mismo que inteligencia” que hizo crispar a figuras del movimiento de la talla de Javier Milei.

También los calificó de tener poca profundidad en su análisis sobre la Argentina al enfocarse exclusivamente en el gasto público como la "raíz de todos los males", según publicó en su propio blog.