La grave denuncia de una médica argentina es viral: tiene síntomas pero nadie la atiende

Una médica ginecóloga del Hospital Gutiérrez de La Plata se autoaisló en su habitación: tiene síntomas y no le brindaron la atención correspondiente cuando hizo la denuncia telefónica.

Macarena Alimón denunció al sistema de salud bonaerense por no interesarse en su salud a través de sus redes sociales. Sus síntomas corresponden a los del COVID-19: al día de hoy, nadie le hizo un test.

Vive aislada en una habitación de su casa y no puede ver a su hijo: subió dos videos que compartió en Facebook y no tardaron en viralizarse. "Soy una persona joven, sana y creo que voy a estar bien. Pero me preocupa mucho mi familia y la gente que me rodea”, explica en el video. La infectóloga del hospital en el que trabaja le recomendó el autoaislamiento.

Tiene un nene de dos años que “todo el tiempo pregunta por su mamá”: está autoaislada en su habitación sin poder verlo.

Cuando llamó para denunciar sus síntomas, le tomaron los datos pero no volvieron a ponerse en contacto con ella ni le hicieron un seguimiento. “Desde que llamé el día viernes, nadie se ha comunicado conmigo para saber cómo estoy, qué síntomas tengo, ni cómo proseguir”, comenta en el video, desesperada.

“No quise acercarme a una guardia porque es lo que estamos pidiendo: que la población no se acerque para evitar el contagio, para evitar la propagación”. Pasaron 48 horas y nadie se comunicó para hacerle el test.

Una colega del Hospital Gutiérrez de La Plata también presentó síntomas de COVID-19. Debido a la falta de respuesta, Macarena Alimón y su compañera decidieron ir a la guardia para realizarse el hisopado. Las catalogaron como “casos sospechosos” en el Hospital Italiano porque son trabajadores de salud.

“Nos dejan en la trinchera sin ningún tipo de insumos. Lo que tenemos es poco”, dice la ginecóloga.