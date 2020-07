La gran reflexión de Zuchovicki: explicó por qué a las industrias exitosas e innovadoras se las "castiga" con impuestos

Claudio Zuchovicki ya es una celebridad de Twitter. "Zucho", como lo apodan, es Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y un gran twittero siempre dispuesto a compartir reflexiones o anécdotas sobre el mundo de los negocios. Recientemente, uno de sus tweet tuvo una explosión de viralidad cuando lanzó una particular explicación el avance de la tecnología.

En esta ocasión, el twittero se viralizó por comparar Spotify con las exportaciones de maíz en Argentina. Con un solo ejemplo explicó cuán diferente es el mundo de los negocios de tecnología de los tradicionales del país. Además, ejemplificó usando la edad de Mirko, el hijo del famoso conductor de televisión Marley.

En el tweet da un dato impactante: Spotify tiene actualmente 138 millones de usuarios que pagan servicios Premium en la plataforma. Y “Zucho” reflexionó: “A tres dólares por mes, recauda US$ 4800 millones al año. Más que nuestras exportaciones de maíz”.

En su mensaje, Zuchovicki intenta explicar el crecimiento de la aplicación y del servicio de música y podcasts Spotify comparándolo con el negocio del maíz. Argentina es un país básicamente agroindustrial: este año producirá 49,6 toneladas de soja y 50 millones de toneladas de maíz. “Bursátilmente, Spotify es más joven que el hijo de Marley. El mundo premia al conocimiento. Acá lo penalizamos”, concluye. Los compara por ser industrias exitosas pero en Argentina “se los castiga” con impuestos.

Las suscripciones Premium de Spotify representan el 90% de los ingresos de la compañía. La pandemia también impactó en los ingresos de la compañía: aunque siempre representó un 10% de los ingresos totales, los anuncios en la plataforma decrecieron. Sin embargo, a este ritmo la compañía crecería en un 22% con respecto al 2019.

Los usuarios de Twitter tuvieron opiniones mixtas sobre el tweet de Zuchovicki: “En Argentina se castiga el valor agregado, pero en la zanata todos dicen hay que producir galletitas y no trigo, pero te ahogan impositivamente”, comentó un usuario. “Producir y exportar maíz no está mal. De hecho Estados Unidos, cuna de Spotify, es el principal productor de maíz del mundo”. “Ojo que hay un detalle, tienen que pagar por reproducciones internacionalmente. Incluso acá los artistas cobran por las reproducciones en SADAIC. Igual es una animalada de ingresos que tiene”. “Bien por los dueños. Seguro le pagan bien a sus empleados, sus accionistas y tributan en su país lo que corresponde y no en paraísos fiscales”.