La gran estafa de la tarjeta alimentaria que se aprovecha de los pobres: cómo es

En las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales un mensaje en el que se ofrece la posibilidad de acceder a una Tarjeta Alimentar, el instrumento lanzado por el Gobierno Nacional en el marco del Plan Argentina contra el Hambre.

En un mensaje de Whatsapp que llegó a miles de cuentas de usuarios argentinos, se invita al lector a acceder al beneficio. En el mensaje se provee en un link que lo conduce a una página web.

Allí se le da la bienvenida al lector con un mensaje que señala: "Estamos encantados de decirte que has sido seleccionada para obtener una ¡Nueva Tarjeta Alimentaria! se invita a llenar un formulario para acceder a Beneficios Inicial de $4643.65".

"Si no recibe su consulta en 24 horas rellene el formulario una vez más. Para que podamos ayudarte. Tenemos inscripciones para todo el país", señala el mensaje en una página en la que se pueden ver imágenes de fondo del logo de la Tarjeta Alimentar.

El sitio para poder acceder a la Tarjeta Alimentar es apócrifo ya que, por ley, no debe llenarse ningún tipo de formulario. Esta tarjeta está pensada para que las familias de sectores en riesgo, golpeadas por la crisis y endeudadas, accedan a alimentos de calidad y reciban capacitación nutricional. En este sentido, según la propia normativa de la ley, la tarjeta se recibe de manera gratuita y automática. De la misma manera el plástico no se tramita en ningún lado. Ninguna persona particular y ninguna organización social están autorizadas a tramitar la tarjeta en nombre de otro.

Al finalizar el ingreso de datos, se redirige a un sitio (https://trabajos.global/) sin ninguna relación con el Ministerio encargado de trabajar con la tarjeta de beneficios sociales.

Posiblemente se trate de un caso de robo de datos. Los estafadores consiguen, así, información valiosa (números de teléfono, nombre, direcciones de correo) que puede ser monetizada.