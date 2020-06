La generosa donación de una empresa china al norte del país: para qué puso $ 1,8 M

Una empresa china donó a Jujuy más de US$ 20 mil e insumos para la pandemia: quiénes son y por qué son imprescindibles para nuestro país.

Un parque solar de tecnología china se unió al Gobierno argentino para hacerle frente a la pandemia de COVID-19. Se trata de un parque fotovoltaico llamado “Cauchari”, ubicado en la provincia de Jujuy. Actualmente, el parque fotovoltaico de China unió fuerzas con las autoridades de la provincia de Jujuy y suministraron equipos médicos. Además, la empresa china Sanghai Electric Power Construction Co. Ltd (SEPC) realizó una donación de US$ 20 mil para contribuir a la pandemia.

La empresa china, que es a su vez el más grande de su tipo en Sudamérica, entregó a las autoridades del Gobierno de la Provincia de Jujuy insumos de bioseguridad para evitar mayores contagios, según informó a Xinhua Micaela Goñi, gerente General de Talesun Energy Argentina, empresa encargada de la construcción del parque solar. Entraron 800 unidades de tapabocas de alta calidad marca 3M N95, 40 unidades de mamelucos completos marca 3M y 20 unidades de lentes de protección a la provincia de Jujuy.

"La donación se efectuó a mediados de abril a través del Comité Operativo de Emergencia y estuvo dirigida al Ministerio de Salud de la provincia. Desde el inicio de la pandemia hemos estado en contacto y atentos a cualquier requerimiento", expresó Goñi.

Desde enero, el parque fotovoltaico Cauchari I, II y III trabaja con estrictos protocolos sanitarios y con una cantidad reducida de personal que garantiza la operatividad de los parques. Suministran electricidad a 160 mil hogares alrededor de toda Argentina.

"Cauchari tiene una biosfera especial porque la gente vive dentro del campamento, es así como logramos mantener la actividad hasta el 31 de marzo con los accesos restringidos, después los trabajadores volvieron a sus hogares, y en esa oportunidad endurecimos los protocolos de prevención del coronavirus", comentó la gerente general.

Destacó que una de las acciones, previas a la pandemia, que han permitido encarar de forma óptima la COVID-19 dentro del parque solar, ha sido la de integrar el equipo y trabajar en conjunto. “Constituirnos como un equipo integrado, a pesar de que hay trabajadores de distintos países", apuntó.