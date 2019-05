La foto viral que prueba el “nuevo amor” por Cristina incluye a un líder del PRO

La senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se saludó en la tarde con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien se cruzó en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, cuando ambos esperaban tomar diferentes vuelos, de acuerdo a lo relevado por la agencia estatal Télam.

La coincidencia de ambos en un salón VIP de Aeroparque tomó estado público a raíz de un video que grabó un pasajero y difundió luego por las redes sociales -y que se amplifió luego que la cuenta del programa televisivo del periodista Angel de Brito la compartiera-, que mostró a la senadora nacional sentada en un sillón, en tanto que en diagonal se encontraba Rodríguez Larreta.

El video no muestra el saludo sino lo ocurrido minutos antes, cuando ambos están en lugares opuestos del lugar. En estos momentos, varios pasajeros se acercan a saludar a la ex presidenta y hasta a pedirle que les firme un ejemplar de su libro, best-seller local e internacional (está primero en varias categorías de la tienda virtual Amazon). Este momento generó reacciones varias en las redes sociales, la mayoría desde usuarios cercanos al kirchnerismo.

El video, no obstante, no captó el momento del saludo entre los dos referentes políticos, sino que los muestra en sectores opuestos del salón. Las imágenes muestran por un lado a Rodríguez Larreta en una mesa con un grupo de personas, y por el otro a la ex presidente revisando su celular.

Minutos después, el Jefe de Gobierno porteño saludó a la ex mandataria, que respondió el gesto. "Hola, cómo le va. Quería saludarla", le dijo Larreta según pudo reconstruir el periodista de Clarín Santiago Fioriti. "Hola, no te había visto", le respondió la senadora.

Rodríguez Larreta regresaba de Córdoba, donde participó de un acto de apoyo a la candidatura a la gobernación de Mario Negri y de Luis Juez como intendente, para las elecciones del 12 de mayo. En tanto, la ex mandataria se disponía a tomar un vuelo, aparentemente rumbo a Santa Cruz.

Hoy por la mañana, en diálogo con CNN Radio, Larreta aclaró que “Cristina no me regaló el libro, pero tampoco lo leería, prefiero leer cosas más esperanzadoras, más positivas y con mejor onda”. "Estaba llegando de Córdoba y la vi sentada en un sillón. Me acerqué y la saludé. Ella me respondió muy amable también", relató.