La foto viral que desnuda por qué es imposible innovar en la Argentina

Las redes sociales tienen la capacidad de mostrar rápidamente una tendencia o hacer viral algún meme, comentario o, incluso, imagen determinada a raíz del impacto y sorpresa que suele generar en los destinatarios.

¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo, al lado de un cartel que prohíbe determinada acción aparece uno nuevo que insta a llevarla a cabo? La contracción genera sorpresa, pero al mismo tiempo, deja en evidencia que debe producirse rápidamente un cambio para que, cualquiera sea el mensaje, posea coherencia.

Algo de esto ocurrió en las redes cuando se viralizó una curiosa imagen tomada en una estación de servicio de la Argentina. ¿Por qué? Mientras un cartel ubicado al lado de un expendedor resalta la “prohibición” del uso de celulares, a su lado aparece otro de similar tamaño que insta a pagar fácil y rápido mediante un código QR por el servicio mediante el uso de un smartphone.

La imagen fue tomada y luego reproducida por el sitio Reddit Argentina, dedicado a brindar un resumen de todo lo que ocurre en Internet referido al país.

De inmediato, otros usuarios expresaron su postura debajo del posteo:

“Te alcanzan el código adentro del auto, cuando voy con la moto me hacen caminar unos 20 metros para sacar el celular y escanear eso. No importa cuántas veces demuestren que es al pedo siguen prohibiendo los celulares”, expresó el usuario GrandTusam.

“Ahora que los celulares estan constantemente enviando y recibiendo datos, no es al pedo ya la prohibicion de su uso en estaciones de servicio?”, se preguntó el usuario soma_is_ok.

“Los celulares generan muy poca energia (1 w/cm2 o menos), es ridícula la idea q explotar todo por la señal de celulares... Entidades de todo el mundo ya demostraron q salvo q tengas algúno de esos Samsungs explosivos, no es peligroso usar el celular en la estación”, completó FalconStyle.

“Me acuerdo en el banco me piden unos datos saco el cel para fijarme y me dicen que no lo puedo usar ¿¿??”, añadió el usuario Killing_Red. El usuario Shiny5hoes le respondió: “Me paso lo mismo jajaja. Como se supone que escriba mi CBU en una planilla a mano? Lo tengo que tener previamente anotado en un papel o saberlo de memoria? Se pasan”.