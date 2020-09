La fintech del millenial que intranquiliza a los bancos es una de las mejor financiadas del planeta

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de empresas alrededor del planeta a partir de las complicaciones que tuvieron para generar recursos a partir de las medidas de aislamiento y distanciamiento social.

Pese a la delicada actualidad, otros proyectos que pensados, creados y ejecutados con tecnología desde su nacimiento, luego del shock inicial del virus, consiguieron recuperar la senda de crecimiento y mejoraron considerablemente sus números.

Dentro de ese selecto grupo a nivel global se encuentran firmas vinculadas a la tecnología como sitios de venta online (Amazon y MercadoLibre, por ejemplo), fintech, y billeteras digitales, entre otros.

Pero también dentro de ese círculo volvió a sonar fuerte Ualá, la firma fundada por el joven emprendedor Pierpaolo Barbieri.

En esta ocasión, el prestigioso sitio Digital Information World difundió un informe sobre las fintech que mayor financiación consiguieron en cada uno de los países del planeta.

Qué dijo Ualá

La noticia apareció como otro verdadero aliciente para Barbieri y su equipo. El emprendedor aprovechó la ocasión para expresar en su cuenta personal de Twitter (@pbarbieri) toda su satisfacción.

Días atrás, la consultora CB Insights, una de las más importantes del planeta, ubicó a Ualá –señalada por muchos analistas como destinada a ser el próximo unicornio argentino-, entre las 250 fintech de mayor crecimiento del planeta.

Qué dice el informe

Según el trabajo de Digital Information World “ya sea que hagamos banca en línea o paguemos por los comestibles, FinTech (Tecnología Financiera) está teniendo un enorme impacto en nuestra vida diaria”.

“FinTech - o tecnología financiera - es la industria que aprovecha los últimos avances tecnológicos para realizar o conectarse con los servicios financieros. Con innovaciones como los sistemas de pago móviles, aplicaciones para el comercio de acciones, sistemas de gestión de activos y criptografía, FinTech ha transformado las finanzas de los consumidores, así como las transacciones B2B”, destaca.

De acuerdo al trabajo, “FinTech está transformando rápidamente la industria de los servicios financieros”. “Es una de las áreas de más rápido crecimiento de los negocios globales, y nuevos productos y servicios están siendo introducidos en el mercado todo el tiempo”, resalta.

El portal destacó que “mientras que las instituciones financieras tradicionales luchan por mantenerse al día con los cambios en los avances tecnológicos y el comportamiento de los consumidores, las nuevas empresas de FinTech están prosperando”. “Así que, sigamos el dinero, y averigüemos dónde se encuentran las nuevas empresas de FinTech, y cuánta financiación están recibiendo”, precisó.

En ese sentido detalló que la firma británica BusinessFinancing utilizó datos de 10.000 empresas de FinTech para averiguar dónde se encuentran los mayores puntos de interés de FinTech en todo el mundo.

Fundado a mediados de 2019, BusinessFinancing.co.uk brinda a pequeñas empresas encontrar información independiente sobre la banca empresarial, los préstamos y las opciones de crédito en el Reino Unido. Y otras partes del mundo.

De acuerdo al trabajo, los Estados Unidos es la capital mundial de FinTech por un margen bastante amplio, con 1.491 nuevas empresas y una inversión masiva de US$ 58.800 millones en la industria.

Después de los Estados Unidos, el Reino Unido tiene el siguiente número más alto de nuevas empresas -482- atrayendo US$ 18,7 mil millones en financiación, lo que lo convierte en la capital de Europa.

Con sólo 166 nuevas empresas, FinTech en China atrajo una inversión masiva de US$ 42.000 millones, convirtiéndola en la segunda más cercana a los Estados Unidos.

Las tres nuevas empresas más valoradas de FinTech en el mundo -Ant Financial, JD Digits, y Du Xiaoman Finance- tienen su sede en China.

Los encargados de realizar el relevamiento precisaron que la industria FinTech es verdaderamente global, con startups exitosas que aparecen en seis continentes. En ese sentido, precisaron que hay grupos en Europa occidental, en las costas este y oeste de América del Norte, India y algunas partes del sudeste asiático.

De acuerdo al trabajo, “la industria de FinTech de los Estados Unidos, que asciende a US$ 58.800 millones, está muy adelantada”.

“A la cabeza del mercado estadounidense de 1491 nuevas empresas de FinTech está SoFi, que se especializa en la refinanciación de préstamos para estudiantes, préstamos personales e hipotecas, entre otros servicios. SoFi fue fundada en 2011 por un grupo de estudiantes graduados en Negocios de la Universidad de Stanford, y desde entonces ha logrado 2.500 millones de dólares en apoyo de los inversores”, puntualiza.

El informe resalta que “aunque China tiene muchas menos empresas nuevas que Estados Unidos, son empresas muy exitosas en términos de inversión”. “Sólo 166 empresas trajeron US$ 42.000 millones. Las tres empresas emergentes de FinTech de mayor valor en el mundo tienen su sede en China. Art Financial, especialista en pagos móviles y en línea, es el líder de la industria, contribuyendo con más de la mitad de la inversión total en FinTech del país, con US$ 22.000 millones de financiación”, detalla el trabajo.

El relevamiento puntualiza que el Reino Unido es el tercer mayor punto de acceso global a FinTech. “El líder de la industria, Greensill Capital, que se especializa en la financiación de la cadena de suministro, ha recibido US$ 2.000 millones de los US$ 19.000 millones de financiación total de FinTech del país. Con 482 nuevas empresas, Londres es el centro de la saludable y diversa industria europea de FinTech.

En tanto, el cuarto mayor punto de interés de FinTech se encuentra en la India, que cuenta con 200 nuevas empresas y una inversión de US$ 12.000 millones. La empresa de comercio móvil One97 es la líder de la industria india de FinTech, habiendo recaudado US$ 4.000 millones, un tercio de la financiación total del país.

One97 recaudó más fondos que toda Alemania, cuyas 101 nuevas empresas embolsaron unos US$ 3.000 millones, de los cuáles unos US$ 783 millones provienen de la compañía de banca móvil N26.

Al enumerar cuáles son las ciudades que tienen las industrias de FinTech más saludables, el informe resaltó que “Londres es la capital mundial de la industria de la tecnología finlandesa”.

“El proveedor de financiación de la cadena de suministro Greensill Capital está en la cima de las 411 empresas emergentes de Londres, habiendo atraído US$ 1.700 millones en financiación”. Por otro lado, el proveedor de servicios hipotecarios Landbay y el servicio de financiación de estudiantes Prodigy International también tienen su sede en Londres, y recaudaron US$ 1.600 millones y US$ 1.300 millones de financiación, respectivamente.

Por otro lado, dos de las cinco ciudades más importantes del mundo para FinTech están situadas en los Estados Unidos.

En segundo lugar, con 315 empresas nuevas, Nueva York es el mayor centro de los Estados Unidos y sede de Virtu Financial, que recaudó US$ 750 millones con sus servicios comerciales y de mercado.

Los especialistas en préstamos estudiantiles y servicios financieros, SoFi, tienen su base en la tercera ciudad más grande para FinTech en el mundo, San Francisco, donde existen unas 250 empresas de FinTech.

El cuarto mayor centro de FinTech en el mundo es Singapur. De las 129 nuevas empresas de FinTech en Singapur, la aseguradora digital Singlife recaudó US$ 173 millones. Pekín es el quinto mayor centro mundial de FinTech, con 67 empresas nuevas. De ellas, el especialista en préstamos digitales y en inteligencia artificial JD Digits embolsó US$ 5.000 millones.

Al definir el futuro de la industria, el informe resalta que FinTech “ya ha cambiado enormemente la forma de las finanzas personales y corporativas, y parece probable que la transformación de los servicios de pago, presupuesto, inversión y cartera continúe”.

“Para que las instituciones financieras tradicionales - los bancos ‘de ladrillos y mortero’ - puedan hacer frente a los cambios en el comportamiento de los consumidores, facilitados por las innovaciones de FinTech e informados por fuerzas externas como el impacto de la pandemia Covid-19 en las fuerzas económicas mundiales, tendrán que acelerar su inversión en los servicios e innovaciones de FinTech y su asociación con ellos”, añade el relevamiento.

Según Digital Information World, “al igual que cualquier industria próspera, hay puntos de negocios y finanzas internacionales donde se agruparán las nuevas empresas de FinTech, pero la propagación de empresas exitosas en servicios de tecnología financiera en todo el mapa muestra que las innovaciones en servicios y tecnología digitales y financieros pueden ocurrir en cualquier lugar”. “Dondequiera que estén basadas, su impacto puede ser global y transformador”, completa.