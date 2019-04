La fila que nunca debés elegir en el avión si querés viajar más cómodo

Los asientos ubicados enfrente de la fila de salida de emergencias no suelen reclinarse debido a razones de seguridad. La web SeatGuru permite chequear si el asiento elegido es uno de ellos.

Al momento de hacer un viaje largo en avión, no hay nada peor que sentarse y descubrir que el asiento no se reclina. Si bien esto depende del tipo de avión en que se vuele y de la aerolínea, es muy común que los asientos ubicados enfrente de la fila de salida de emergencias no se reclinen.

Según el sitio Smarter Travel, esto sudece para que las filas de salida de emergencia queden siempre despejadas en caso de que haya algún incidente, ya que si los asientos pudieran reclinarse, sería más complicado llegar a la salida.

A su vez, por razones de seguridad, en estas filas tampoco se puede viajar con mochilas debajo del asiento.

Para evitar elegir un asiento desagradable, la web SeatGuru le permite al pasajero comprobar si el asiento puede reclinarse a pesar de su proximidad con una fila de emergencia.

En este sitio web se pueden consultar los planos de 1.164 aviones de 156 aerolíneas de todo el mundo. De este modo, se puede evitar elegir uno de los asientos más incómodos del vuelo.