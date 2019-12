La falla letal en el programa de Alberto, según un exfuncionario macrista

El traspaso presidencial es cosa del pasado. El presidente electo, Alberto Fernández, ya se encuentra en funciones y con él, muchos de los proyectos económicos que planea implementar empiezan a ponerse en tela de juicio por diferentes voces.

En esta ocasión, Luciano Cohan, exsubsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri salió a brindar una detallada explicación sobre los inconvenientes que genera la política de Sustitución de Importaciones.

Cohan aprovechó su cuenta en Twitter (@LucianoCohan) para explicar que “no se puede sustituir importaciones y fomentar las exportaciones a la vez”.

“Son objetivos opuestos. O te preocupa uno, o te preocupa el otro, no los dos”, detalló Cohan en un posteo en el que adjuntó un tuit sarcástico respecto a una nota publicada por el diario La Nación.

Ese artículo, denominado “Tasas, sustitución de importaciones y Vaca Muerta, la definiciones de Kulfas” algunas precisiones sobre algunas definiciones realizadas por el nuevo ministro de Desarrollo Productivo.

En su hilo, que posteriormente se hizo viral, Cohan destacó que la Sustitución de Importaciones genera "Sesgo antiexportador". “La sustitución se busca protegiendo sectores y al proteger un sector se desprotege otro. Es casi una identidad matemática”, sostuvo.

La sustitución de importaciones fue uno de los emblemas económicos de la gestión de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y uno de los bastiones más criticados por sus opositores.

Cohan destacó que su explicación “no es un juicio de valor sobre si proteger a un sector está bien o mal, es simplemente descriptivo”.

En ese sentido, insistió que para proteger a un sector que compite con las importaciones se debe permitir que los precios locales sean más altos que sin protección.

“Si el importado vale 10 y al productor local le cuesta 15 producir, protegerlo significa lograr que los compradores paguen 15 o más y no 10”, graficó.

El exfuncionario subrayó que “la exportación es un sector particularmente intensivo en el uso de importaciones (o de insumos que a su vez son intensivos en importaciones)”.

“Si el exportador tiene que pagar 15 por lo que su competencia brasilera o mexicana paga 10 simplemente no puede competir”, añadió.

Básicamente, uno de los objetivos explícitos de la sustitución de importaciones es dejar de importar productos extranjeros para comenzar a consumir los producidos en el país de forma local.

“El problema es que uno puede ver los beneficios de la protección, contar puestos de trabajo, nombres de las empresas, o - aunque suele no haber -, el ahorro de dólares”, opinó Cohan en su hilo. “En cambio, el costo de los dolares y empleos que no se crean por la desprotección no se ven”, agregó.

Por último, el exfuncionario resaltó que “si se cree que hay un ‘problema con los dólares’ y que ese problema requiere mejorar el balance comercial, se puede tratar de sustituir importaciones o fomentar las exportaciones, pero no ambas a la vez”.

Como era de esperarse, diferentes usuarios aprovecharon el hilo para expresar su opinión.