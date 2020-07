La entrevista inédita del hombre más rico del mundo: explica la verdadera razón para crear su mega empresa

Se viralizó una entrevista inédita a Jeff Bezos en junio de 1997, tres años después de fundar Amazon donde cuenta por qué comenzó su compañía. “Pioneros de Internet”, se tituló la entrevista.

“Soy Jeff Bezos. Soy el fundador de Amazon.com. Tres años atrás, estaba en Nueva York trabajando cuando me topé con una estadística que me sorprendió: el uso Web estaba creciendo un 2,300% por año. Entonces decidí que trataría de encontrar un plan de negocios que tuviera sentido en medio de un contexto de crecimiento”, explica Jeff. Jeff Bezos renunció a su trabajo como vicepresidente de una firma en Wall Street y puso en marcha un servicio de venta de libros 100% digital en 1994. El momento no es aleatorio: en los 90, se produjo un auge en la especulación de empresas dot com. Fue un período de crecimiento masivo y exponencial del Internet.

“Elegí los libros, como el primer mejor producto para vender online. Los libros fueron una excelente forma de empezar. La música ocupa el segundo lugar después de los libros”, agrega el joven Jeff Bezos. En un principio, llamó a su empresa Cadabra y al año cambió su nombre por Amazon. Al momento de la entrevista, el nombre de la empresa era definitivamente Amazon.

En la entrevista, explica cómo funciona su inventario de libros: guardaban unos dos mil libros y solo tenían los más vendidos y conocidos por la gente. También, explica que tienen inventario de 400 mil libros: las personas los pedían, Amazon pedía los libros a los distribuidores y los enviaban sin la necesidad de ocupar espacio en el inventario.

Jeff Bezos comenzó Amazon en su garage.

Actualmente se posiciona como el hombre más rico del mundo: acumula US$ 172.000 millones. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, Bezos superó su propia marca personal. Bloomberg lo pone primero en el ranking de las personas más ricas del mundo seguido de Bill Gates y Bernard Arnault.

Amazon fue pionera en el mundo eCommerce, un mundo que vive hasta hoy un aumento explosivo. En este último tiempo, se dispararon las ventas online y las acciones de Amazon llegaron a un nuevo máximo en este tiempo. En medio de la crisis económica mundial, Amazon está vendiendo alrededor de US$ 10 mil por segundo.

Antes de la pandemia, las ventas de Amazon también iban a la alza. Sin embargo, hubo un cambio exponencial en la cantidad demandada cuando las personas comenzaron la cuarentena obligatoria. Amazon es la tercer compañía más grande de todo Estados Unidos.