La empresa "anti bancos" de este millennial ya es la mejor del país: podes invertir desde $1 y ganarle a la inflación

La Argentina quedó tercera en el ranking latinoamericano de inversiones para el sector, con casi 8% y un total de u$s152 millones, de los cuales u$s150 millones lo obtuvo Ualá. De acuerdo con el estudio de la consultora de tecnología Finnovating los desembolsos en la región fueron de u$s2.660 millones en 2019 en 94 rondas, entre inversiones de capital y préstamos.

El vecino país de Brasil lideró el primer lugar, con el 70% del total de los préstamos (u$s1.343 millones) y en segundo orden se ubicó México con el 20% y u$s 396 millones, finalmente, detrás de la Argentina quedaron Colombia, Chile y Perú, sumando el 2% entre los tres.

La empresa que más capital recogió es NuBank, la fintech carioca más importante de ese país, con un total de u$s 400 millones. Le siguen dos brasileras más, Inter (u$s 341 millones) y Creditas (u$s 231 millones). El cuarto lugar es para Ualá y sus u$s 150 millones. Los dos puestos siguientes pertenecen a México. Las empresas son Clip y Konfío (ambas con inversiones por u$s 100 millones).

La fortaleza de Ualá radica en la experiencia de usuario y la emisión de un millón y medio de tarjetas.

Mirá también Otro delirio del CEO de Guaymallén: el helado de "caviar" se hizo viral y hay colas interminables para probarlo Un local de la ciudad de las diagonales decidió hacer un gusto con los nuevos alfajores Guaymallén y gracias a la interacción en las redes del propietario de la firma se convirtió rápidamente en un éxito. Qué fue lo que pasó.

"No nos focalizamos en el número. Hacemos producto. Para hacer eso tenemos que atraer al mejor equipo. Y es lo que hacemos todos los días. A nosotros nos honra recibir el apoyo de inversores de talla mundial como Tencent y Softbank, que se suman a otros como Goldman Sachs y Soros. Muchos de ellos hacía décadas que no invertían en nuestra region. Apuestan por el equipo, por el producto, y por el talento argentino", comentó Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, a Infotechnology.

El informe también da cuenta de los actores que más están invirtiendo en las startups fintech. El líder es Y Combinator, seguido por KasZek y QED. Las empresas que apostaron por Ualá son el holding chino Tencent, el gigante tech SoftBank y Ribbit Ventures de Sillicon Valley.

"A pesar de una complicada situación económica en 2019, número de empresas en el sector local de FinTech creció 67% año contra año, en una economía donde prácticamente ningún sector muestra saldos positivos o proyecciones", afirmaron desde la entidad.

"Argentina tiene diferentes ventajas comparativas para desarrollar un sector financiero tecnológico que atrae cada vez más la inversión global. Mientras la penetración de las cuentas de banco es alta (80%), el nivel de uso es bajo (50%). Hay tantos teléfonos inteligentes como habitantes y nivel de conexión está por encima del promedio regional. Por otro lado, según Banco Mundial, Argentina es el séptimo país con la colocación de crédito más baja "

¿Qué es Ualá?

Ualá es una empresa fintech, de tecnología financiera, nacida en 2017 que ofrece una tarjeta prepaga internacional gratuita utilizable en cualquier sitio web o comercio del mundo. Cualquier persona mayor de 13 años con DNI argentino puede solicitarla descargando la app. La aplicación está vinculada a una tarjeta prepaga Mastercard que permite a los usuarios realizar transacciones financieras, como transferir dinero y realizar pagos y compras, tanto en Argentina como en el extranjero.

La compañía nació al calor de las inversiones del reconocido magnate George Soros y de grupos de capitales multinacionales como Tencent.

Este fintech, actualmente, tiene la posibilidad de realizar préstamos personales de hasta $ 100.000 y las cuentas estilo "caja de ahorro" permiten capitalizar los depósitos a tasas competitivas.

Esto le permitió a Ualá contar con más de 1 millón de tarjetas en manos de los argentinos.

Barbieri contextualizó los resultados del informe. "Brasil tiene ecosistema grande, en Argentina lo estamos creando. Por eso desde Ualá bancamos a la competencia. Obviamente la estabilidad macroeconómica y el tamaño también ayudan, pero en Argentina tenemos el mejor capital humano", manifestó el empresario. Por último, Barbieri comentó sobre el crecimiento de la herramienta de inversión de Ualá: "Lanzamos hace menos de dos meses y ya tiene más de 300.000 argentinos invirtiendo".

MC MATIAS NAHUEL CASTRO