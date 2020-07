La curiosa recomendación de Galperin en pleno conflicto con Moyano: qué mensaje mandó

La semana pasada, el Sindicato de Camioneros bloqueó centros de distribución de MercadoLibre. La compañía de eCommerce denunció públicamente el acontecimiento. En consecuencia, la distribución de productos estuvo interrumpida.

Marcos Galperin repudió “este tipo de acciones extorsivas, especialmente en un momento crítico del país donde la prioridad tiene que ser el cuidado del empleo". En medio de la polémica, el fundador de MELI compartió en su red social Twitter un artículo de Wall Street Journal que desnuda el impacto de las nuevas tecnologías y un mundo digital en expansión en empresas tradicionales.

“Gran artículo que ilustra los problemas que enfrentan las grandes empresas industriales para adaptarse a un mundo cada vez más digital”, twitteó. El artículo se titula “La atenuación de los sueños audaces de General Electric”.

El artículo describe la odisea del CEO de General Electric Co., Jeff Immelt, frente al desarrollo de software en una empresa de electrodomésticos. La empresa tuvo que reconvertirse: contrataron programadores, ingenieros en Big Data y desarrolladores.

El equipo tradicional de General Electric Co. no contaba con los conocimientos necesarios para desarrollar la nueva visión del CEO. Cuando los diseñadores de la empresa le mostraron a Jeff Immelt cómo sería una de las aplicaciones de relección de datos, estaban entusiasmados pero no tenían personal para llevarla a la realidad.

La empresa tuvo que invertir millones de dólares para adaptarse al mundo digital al mismo tiempo que comenzó a recortar presupuesto en sus ramas tradicionales. Su objetivo era claro: desarrollar software y reclutar jóvenes como Facebook o Apple lo estaban haciendo.

Pero General Electric Co. no sabía captar jóvenes como los gigantes tecnológicos. Tuvieron que apostar por otros medios para reclutar talentos: "Una serie de anuncios televisivos presentó a un joven programador de computadoras, Owen, que le contaba a grupos perplejos de amigos y familiares que había tomado un trabajo de codificación de software en General Electric", describe Wall Street Journal.

La empresa logró insertarse en el mundo del big data y en la economía digital. Estos últimos tres años, fueron los primeros años de crecimiento sostenido de General Electric. Años anteriores, seguían perdiendo dinero por la reconversión.



Qué pasará con la distribución de MercadoLibre frente al bloqueo de Camioneros

Juan Martín de la Serna, el CEO de MercadoLibre en el país, aseguró que el bloqueo de Camioneros “los sorprendió”. “No pensábamos que fueran capaces de hacerlo. Aunque, en eso, no es una sorpresa: es un sindicato con métodos de otra época”, aseveró el CEO.

“No queremos un conflicto, sino poder trabajar”, agregó. “Ellos vienen con esto hace tiempo y, claramente, no les importa la gente”, dijo Juan Martín de la Serna a El Cronista. MercadoLibre y Camioneros se sentarán a dialogar pero la firma no cederá en la reafiliación al gremio de sus empleados.