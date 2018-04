La contundente definición sobre los "niños malcriados" que explotó en redes sociales

Se viralizó por Facebook un post de una usuaria que replicó un particular letrero que encontró en la guardia de un hospital de su natal España. El post explotó en redes sociales por ser una crítica certera y punzante al consumismo que, a opinión del autor del texto y quien lo compartió, impera hoy en las mentes de los más jóvenes.

En el escrito, expuesto en la sala de espera de un hospital, su autor se refiere en términos críticos sobre las costumbres que tienen los menores de edad hoy en día y cómo sus padres las avalan.

“Niñatos de 10 años con teléfonos móviles, crías de 15 con extensiones de pelo de, imberbes de 18 con autos, gafas de sol de cientos de euros, pantalones de grandes marcas, zapatillas de 150 euros y estudiantes que se pagan unos viajes al extranjero a países donde sus padres no irán jamás en la vida”, fue parte del escrito.

La publicación fue subida a su cuenta de Facebook por la usuaria Erun Pazos, quien leyó detenidamente el texto mientras esperaba por una consulta médica en el hospital de Seixo (Marín, España).

“Les damos la libertad de decidir que no tuvimos, les damos estudios que no tuvimos, vacaciones que no tuvimos y muchas más cosas que nosotros solo pudimos soñar, esa es la buena educación, lo demás es malcriarlos y deformar la realidad de sus vidas, ya que vivirán más acomodados de niños que de adultos”, concluyó la nota publicada por Pazos.