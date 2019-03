La compra de seguidores en redes sociales, una práctica generalizada con numerosas ventajas

CONTENIDO ESPECIAL EXTERNO

Las redes sociales se han convertido en los últimos años en una herramienta de difusión y promoción imprescindible. En el marketing online, trabajar bien las redes sociales es algo obligado si se quieren conseguir mejoras en todo lo referido a captar más clientes, generar mayor índice de conversión o resultar más atractivo ante los usuarios potenciales.

Desde que se crearan las primeras redes sociales como foro de intercambio de opiniones entre la comunidad científica hasta la actualidad han pasado muchos años, y en ese tiempo cientos de millones de personas han caído rendidos a las redes sociales, hasta el punto de que consultar sus perfiles es lo primero que hacen en su día tras levantarse y también lo último al irse a la cama.

La capacidad de atracción de las redes sociales

El fenómeno de las redes sociales se estudia ya en numerosas universidades, porque ha introducido una nueva forma de comunicación entre usuarios. Las redes sociales tienen una capacidad de atracción que es casi insuperable. Los usuarios, en muchas ocasiones, cuando hacen uso de estas plataformas, únicamente buscan interaccionar con otros usuarios y recibir su aceptación en forma de likes, seguidores y comentarios.

Tal es así que desde hace unos años es habitual que haya usuarios que utilizan las redes sociales como vehículo para ganar más seguidores, conscientes de que esta ganancia de usuarios les lleva a ser más visibles en estas plataformas y, a partir de ahí, pueden generar más ingresos en relación con la publicidad y sus mensajes tienen mayor altavoz.

Como consecuencia del aumento de seguidores nacen los llamados influencers. Esta palabra tan de moda define a aquellos usuarios de redes sociales y otros canales en internet, como Youtube, que han conseguido llegar a ser reconocidos, alcanzar una fama suficiente, gracias a sus canales y sus perfiles en redes sociales.

Los influencers, no todos, acuden en ocasiones a la compra de seguidores y de likes para potenciar su proceso de crecimiento. Esta práctica, no obstante, no es algo exclusivo de los influencers, sino que es también habitual en empresas, líderes políticos, medios de comunicación, etc.

¿Cómo comprar seguidores y qué utilidad tiene?

Comprar seguidores en redes sociales es muy habitual. Las redes sociales en las que esto ocurre varía dependiendo del usuario que quiera hacerlo. Así, si es un medio de comunicación, lo más habitual es que sea Twitter la red social en la que quiera expandirse, en cambio si es un influencer, optará más bien por Instagram, que es una red más visual. Para lograr un incremento de seguidores, Crearpublicidadonline.com es una pagina web donde comprar seguidores de instagram y otras redes, pues se trata de usuarios reales, nada de bots ni cuentas falsas.

El proceso de compra de seguidores, insistimos, es algo habitual en redes sociales. Los usuarios que acumulan decenas de miles de seguidores, en algún momento, pasan por crisis de reputación tras algún comentario desafortunado, la pérdida de credibilidad o la falta de interés de esa determinada comunidad en la red social de turno.

Para evitar esta situación, y que el influencer o la empresa de turno pueda seguir “presumiendo” de relevancia en las redes, esta compra de seguidores actúa como red ante esas pérdidas masivas de seguidores.

Comprarpublicidadonline.com asegura que la compra es de seguidores reales, algo fundamental, pues los bots o cuentas falsas penalizan mucho, de modo que es habitual que la compra de seguidores, si se demuestra que es interesada, acaba perjudicando a quien la ha hecho.

Esta web presenta como aspectos interesantes varios de ellos. El primero es que los plazos de recepción de esos nuevos seguidores varía de uno a tres días dependiendo del número de seguidores. Como no son seguidores artificiales, el número de ellos va creciendo, para reducir las sospechas de una compra masiva.

En el caso de que en los siguientes 30 días tras la compra se produzca una pérdida parcial o total del número de seguidores comprados, esta empresa realiza una reposición gratuita del servicio.

En muchas ocasiones, incluso una compra de seguidores mediante cuentas falsas, los denominados bots, ayuda a posicionarse en determinadas redes sociales como una cuenta con cierto nivel de influencia. Por tanto, no es extraño que algunas empresas hayan acudido a esta herramienta, las cuentas falsas, para aumentar en exceso su número de seguidores, y que esta práctica les haya servido para poco a poco ir aumentando el número de seguidores reales a partir de ahí.

La relevancia de los seguidores en las redes sociales

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat… cada red social tiene su dinámica y su mecanismo de trabajo. Todas ellas comparten particularidades, la más importante sin duda es que la relevancia de cada usuario se mide en el número de seguidores y el impacto que tienen sus publicaciones.

Hasta tal punto es importante el número de seguidores que una de las primeras cosas que ven los usuarios a la hora de ingresar a un nuevo perfil es la cantidad de seguidores que tiene la página, de modo que si es alto, existen muchas más opciones de ganar seguidores.

Obviamente, tras aumentar el número de seguidores, ya sea de manera natural o bien acudiendo a herramientas como las que propone Crearpublicidadonline.com, el siguiente paso es el de conservarlos y generar contenido de calidad, que sea atractivo, viralizable, impactante.

Todos los usuarios de redes sociales, pero especialmente quienes quieren hacer de ello una forma de negocio o al menos de difusión o promoción de su actividad profesional, deben interiorizar que sus usuarios son los receptores directos del contenido que se proporciona, por lo que cualquier publicación debe ser medida al detalle, para alcanzar los resultados esperados.

A nivel empresarial, un alto número de seguidores es también una vía apropiada para mejorar el posicionamiento global y local, de modo que si una tienda online, sea del sector que sea, supera en seguidores a sus rivales, esto se traduce en mejores lugares en los resultados de búsqueda, de ahí que sean muchas empresas las que opten por la compra de seguidores.