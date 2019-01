La canción viral de YouTube que le ayudo a esta empresa a romperla en la Bolsa

"Baby Shark (Doo Doo Doo Doo Doo Doo" es la última canción viral que explotó en Youtube y ya acumula 2.000 milones de visitas. La canción es una sencilla pieza musical para niños que no llega a los dos minutos de duración; sin embargo, su éxito fue tan rotundo que hizo que las compañías madres de la canción (Samsung Publishing Co.,) viera sus acciones en la bolsa dispararse.

El punto clave fue haber mantenido su puesto en el Billboard Hot 100 durante dos semanas seguidas. La propiedad de esta canción viral es de Pinkfong, de SmartStudy Co., con sede en Seúl y con un 30% de su paquete vendido a Samsung Publishing, planea lanzar videos cortos a través de Netflix una serie de dibujos animados y un musical en Estados Unidos este año, dijo uno de los fundadores de la compañía en una entrevista a medios extranjeros. La startup, que recientemente ha firmado varios acuerdos de comercialización, también puede desarrollar juegos que funcionen con los asistentes de voz de Google y Amazon.

La popularidad no es casual: Corea se viene perfilando como una potencia de entretenimiento. El pop coreano, o K-pop, se ha convertido en una industria de US$ 5.000 millones gracias al éxito de BTS, que ha firmado acuerdos comerciales con grandes compañías, desde Hyundai Motor Co. a Barbie-maker Mattel.

