La "calculadora millonaria": todo lo que podés comprar con la mayor fortuna del mundo

El creador de Microsoft, Bill Gates es, hoy, la segunda persona más rica de la Tierra --por detrás de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y delante del inversor extraordinaire Warren Buffett--. Su fortuna supera los US$ 90.000 millones. Para contextualizar, el año pasado donó US$ 4.600 millones y eso solo representó 5% de su capital.

Sin embargo, lograr dimensionar todo ese dinero no es fácil. Por eso, el programador Neal Agarwal armó un sitio web, https://neal.fun/spend/, que muestra todos los productos cotidianos… y algunos no tanto… que se pueden comprar si uno tuviera la fortuna de Gates.

La web es muy sencilla y funciona como si de un sitio de e-commerce se tratará. Arriba hay un contador con los US$ 90.000 millones y debajo una lista con productos para ir comprando, desde un Big Mac que cuesta US$ 2 hasta un equipo de fútbol americano (NFL) por un valor de US$ 2.300 millones.

El “comprador” puede agregar productos que van apareciendo en el “carrito de compra” que aparece al final de la página.

¿Qué se puede comprar?

Todo esto, todo a la vez:

1,000,022 Big Mac (dietas no incluídas)

20,000,010 tazas de café

50,000,001 libros

5 videos juegos y 33,878,733 consolas

500,001 bicicletas

1,000,000 de drones

1,000,001 carteras de diseñador, para salir con una distinta de aquí a la eternidad

100,001 jet sky

557 4K TV

500,001 anillos de diamantes y 10 relojes Rolex

9 botes

10 autos Tesla, 9 camionetas gigantes, 12 helicopteros, 3 Lamborghini, 10 Ferrari, 11 camiones de bombero y 8 Food Truck

23 bares y 17 pizzerías

5 casas en un pueblo, 17 casas en la playa y 11 yates

28 barras de oro

24 publicidades del Superbowl, las más caras del mundo

20 aviones de combate F16, 15 cohetes y 7 aviones de pasajeros

11 torres y 16 mansiones

La Mona Lisa

6 cruceros

6 equipos de la NBA, 9 de beisbol y 12 de la NFL

Suficiente para muchas vidas, ¿no?