La bronca del youtuber argentino que gana millones porque el Gobierno lo obliga a liquidar en pesos: "Me arruina"

Francisco Postiglione, dueño del club de e-sports 9z, habló en un streaming y descargó su furia contra las restricciones en Argentina y cómo la economía afecta a su empresa. El club e-sports 9z es un equipo argentino que juega profesionalmente a videojuegos como Counter-Strike, Fortnite, entre otros.

El joven empresario cuenta que recibe pagos en dólares pero el banco le reintegra pesos: “El país dejó de dar los dólares que entran. Me entregan pesos cotizados a la mitad de lo que valen”, explica el streamer Frankkaster. “Se me va la mitad del presupuesto”, dice indignado.

El cepo al dólar se endureció y cada vez tiene más restricciones. El año pasado, el Banco Central pesificó los pagos de quienes hacen trabajos en el exterior tanto para individuos como para empresas. La circular del Banco Central fijó plazos estrictos para la liquidación de las divisas provenientes del comercio exterior.

Esta disposición alcanzó a pequeñas empresas y a “freelancers” que gracias Internet tienen clientes en cualquier parte del mundo y cobran a través de una cuenta bancaria radicada en algún banco local o en el exterior declarada.

“Cuando yo quiero comprar dólares me los cobran 120 pesos. Pero a mí el banco me los deposita a 65 y es una frustración tan grande ver cómo me cagan todos los meses”, argumenta Francisco Postiglione.

“Tuve que hacer un fideicomiso en Miami para mudar mi empresa y mis impuestos y mis facturaciones allá”, confiesa en el video. “Hay cosas que no dependen de mi. Dependen de la economía de este país de mierda que me arruina”.

Pero esto no es nuevo: el caso más contrastante y que más trascendió en las redes sociales fue el joven de 13 años conocido como Thiago Lapp o “King”, el joven que quedó en el quinto puesto de la Copa Mundial del Fortnite en Nueva York. Ganó US$ 900 mil y por los impuestos le quedaron US$ 630 mil dólares. La reducción fue de más de $15 millones de pesos.

El streamer cerró el video con una reflexión sobre los jóvenes: “Me da bronca tanta gente populistas de mierda. Pero respeto a la gente que le lavan el cerebro. Cada uno opina lo que opina y siente lo que siente. Los pibes se dejan lavar el cerebro”.

Una diputada del Frente de Todos presentó un proyecto para regular el contenido de influencers y streamers

Desde las redes sociales, influencers, streamers y creadores de contenido confían en plataformas como Instagram, Twitch y Youtube para compartir contenidos con sus seguidores. No obstante, el Senado y la Cámara de Diputados buscan sancionar con fuerza de ley un régimen legal para influencers.

El proyecto de Ley fue presentado por Carmen López Valverde. Quieren regular la actividad y las publicidades en las redes sociales: “La actividad de influenciador se considera como publicidad digital, cuando realicen, algunas de las siguientes prácticas de comunicación: unboxings, sorteos o giveaways, fotos, videos y toda forma de anuncio o promoción viralizada a través de redes sociales”, escribe la ley.

Regularán los sorteos, el proceso de desempaquetar y presentar productos y servicios a sus seguidores, etiquetar marcas y publicidades en fotos y videos. No se trata de un tema menor: los creadores de contenido digital están creciendo como actores centrales en el presente actual del marketing y la publicidad en todo el globo.