La "bicicleta financiera" que pudo saltar el cepo: rindió 300% en dólares (y así podés entrar)

Durante mucho tiempo Bitcoin, la moneda digital basada en blockchain, fue uno de los mejores refugios contra la inflación y los diferentes cepos que azotaron a la Argentina.

Hasta el lunes 28 de octubre, los argentinos contaban con la posibilidad de comprar hasta US$ 10.000 a través de las aplicaciones de los bancos. Con dos clics, un trabajador podía dolarizar todo su suelo. Ahora, el Gobierno bajó el monto mensual permitido a US$ 200, que al momento de escribir esta nota equivale a $ 11.963. Pero Bitcoin permite saltearlo. El truco es que no hay truco: simplemente no hay límites a la compra en exchanges internacionales ni nacionales y cualquiera puede comprar bitcoins pagando con tarjeta o vía transferencia bancaria.

“El cepo anterior ya afectaba a los exchanges. Antes podían recibir transferencias en dólares, pero ahora los compradores solo pueden enviar pesos y deben pagar el sobreprecio de un tipo de cambio ‘blue’ a comprar bitcoins en las plataformas online”, explicó en una nota anterior Nicolás Litvinoff, economista y director de Estudinero.net.

Bitcoin, además, le ganó a su propia volatilidad en todo este año. El 1 de enero de 2019, Bitcoin tocó su fondo histórico llegando a valer poco más de US$ 3.000 aunque a partir de ahí siguió en ritmo de crecimiento más o menos constante.

Es decir que quien compró Bitcoin a principios de año no solo se "cubrió" del cepo sino que generó una ganacia de casi 300%.

Para adquirir Bitcoin, conviene ver esta guía de referencia donde se explican los conceptos clave de billetera, transacción, blockchain, etcétera. Para el caso especifíco de la Argentina, se puede acceder a las llamadas "cripto cuevas" que permiten operar en modo P2P que evita cualquier interferencia gubernamental.