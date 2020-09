La "avivada" argentina para ganarle al cepo del dólar gamer: cómo siguen comprando sin IVA ni cupos

Según una nueva disposición del Banco Central para endurecer el cepo cambiario, los servicios que se abonan en moneda extranjera como Netflix, Playstation, Spotify, se descontarán del cupo de los u$s200 al mes, siempre y cuando el pago de ese servicio no se haya pesificado previamente. Además deberán abonar el 35% a cuenta de Ganancias. "A partir del 1 de septiembre de 2020 los pagos realizados por los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito se tomarán a cuenta del cupo mensual. No habrá tope al consumo con tarjetas (débito y crédito) y cuando los gastos mensuales superen el cupo, absorben el de los meses subsiguientes" explicó el BCRA.

"La deducción del límite será aplicada al inicio del mes siguiente a la realización de los consumos con tarjeta de crédito en moneda extranjera. En el caso de que los pagos con tarjeta de un mes resultaran superiores al límite disponible para la FAE, la deducción será trasladada a los meses subsiguientes hasta completar el monto adquirido", explicaron desde la entidad monetaria. Por ejemplo, si alguien compra por con tarjeta por u$s1.000 no va a poder comprar dólares en el mercado de cambios por 5 meses (u$s 200 x 5 meses).

Si la empresa factura en dólares, es decir que en la tarjeta figura como un consumo en dólares, se debe abonar el impuesto y la retención a la misma vez que se consume cupo. Si la empresa factura en pesos, nada de esto se aplica. En el caso de plataformas de gaming, esto impacta directamente: las compras en la plataforma de juegos digitales Steam, quedaría con los siguientes impuestos, IVA (21%), impuesto PAÍS (8%, ya que al servicio digital tributa menos) y retención de ganancias (35%) por un total de 64% sobre el precio final. Es decir, se deberán pagar $ 164 por cada $ 100 gastados en Steam.

Durante el día de ayer varios usuarios se quejaron de no poder realizar compras en la plataforma, porque los sistemas de Steam se estaban preparando para el nuevo proceso de monetización. Cabe aclarar que en sus inicios, el servicio de Valve cobraba en pesos -lisa y llanamente- pero desde 2019 por la inestabilidad cambiaria decidió empezar a cobrar en dólares. Steam, como siempre, muestra el precio facturado en pesos. Pero cuando se confirma el pago en el detalle de gastos de la tarjeta, la compra aparece como un consumo en dólares.

Siguiendo esta misma línea, los otros servicios de compra de juegos digitales, GOG o la Epic Games Store, también se verán afectados por el nuevo impuesto: estas plataformas siempre cobraron en dolares y lo seguirán haciendo. Otros servicios cercanos a los gamers no serán afectados; como es el caso de Twitch, la plataforma de streaming de video. Desde hace un tiempo la opción paga, Twitch Prime, pesificó sus resúmenes por lo que no debería verse afectado.

Otro caso similar es el de Amazon Prime Video, uno de los más fuertes competidores de contenido audiovisual vía streaming que tiene Netflix a nivel global, que anunció la decisión de "pesificar" su tarifa y, de manera, evita que se le aplique un porcentaje adicional para aquellas personas que pagan por el servicio en moneda estadounidense.

La otra "guerra de tarifas" también llegó a las consolas de videojuegos. El servicio PlayStation Plus, que cuesta u$s 20, se verá afectado por el impuesto ya que se paga en dólares. Sin embargo, en el caso de su histórico rival; la Xbox de Microsoft, que tiene una gran parte de títulos en su tienda online con precios pesificados, dejándolos mucho más baratos y en pesos que en una cuenta de EE.UU. o de Europa.

Cabe recordar que el aumento a los servicios es reembolsable al final del año fiscal si la persona está exenta de pagar ganancias.

¿Cómo comprar más barato?

Dada esta situación, varios usuarios están aprovechando una modalidad de la plataforma que permite comprar más barato y sin necesidad de tributar los nuevos impuestos. Se trata de una maniobra donde un usuario puede adquirir saldo desde la billetera de la plataforma de parte de otro usuario, para luego adquirir los juegos sin necesidad de pagar los nuevos impuestos. Quienes hacen esta venta de saldos, también, entregan los juegos como un "regalo" o "gift" desde Steam, luego de recibir un pago a través de otra plataforma como MercadoPago. Si bien la modalidad no es nueva, empezó a tomar fuerza a raíz de las nuevas regulaciones.

Venta de saldo de Steam en el foro 3DJuegos

Pero no son solo los usuarios. También hay organizaciones que buscan aprovechar el hueco en la regulación. Estas organizaciones venden tarjetas digitales de $ 100 Argentinos para Cartera Digital (wallet) de Steam consite en un código que suma 100 pesos Argentinos a tu cuenta Steam de región Argentina.

"Una vez que ingreses el código (lo que en idioma gamer se dice "redimir") se cargan $AR 100 podrás usarlo parcial o totalmente para comprar en el Steam Store (la Tienda Steam) juegos completos, DLCs, software e incluso artículos del Steam Marketplace comunitario. Este código ya incluye todos los impuestos vigentes como el "IVA Digital" y el llamado impuesto a "Dólar Viajero" , por lo que no deberas pagarlo al momento de comprar un juego o DLC en la tienda Steam", aclara en el sitio codesforfun, dedicado a esta venta. A diferencia de otras plataformas de juego como Sony PS o MS Xbox los códigos para cartera Steam no tienen limitación regional, son globales, y pueden canjearse en cualquier región. Además, el dinero acumulado en la cartera no tiene vencimiento.

Muchos de los usuarios se conocen y transaccionan a través de redes sociales, más que nada, en grupos de Facebook.