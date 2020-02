La argentina que encontró el truco para pagar "migajas" por dormir en el Faena: cómo hizo

¿Quién no pensó alguna alojarse en un hotel de lujo? La gran mayoría de las personas, seguramente sí. Sin embargo, los elevados costos de un alojamiento 5 estrellas hizo que muchos 'interesados' desistieran de hacerlo, sobretodo, en una época de crisis económica como la actual.

Sin embargo, un usuario de Twitter reveló cómo hizo para alojarse en un hotel de este tipo pero pagando solamente un cuarto del precio solicitado.

Se trata de una cuenta de la red de microblogging llamada “Viajar o Morir” (@ViajarOmorir) que funciona como blog de Viajes y brinda información útil, tips y cuenta diferentes experiencias. Además, promueve los descuentos de todo tipo.

En el primer posteo del hilo, desde la cuenta mostraron la pileta del hotel Faena y remarcaron “ahora sí cuento desde la pileta cómo vine al Faena una noche pagando un cuarto de lo que vale”.

El primer posteo del hilo detalla el valor que posee pasar una noche en ese hotel, según la aplicación Booking.

El precio para estos meses de verano asciende a unos US$ 442 a los que se le deben agregar otros 88 de impuestos. La suma da un total de US$ 530 (unos $ 43.581,90, según la cotización de hoy del 'dólar solidario').

“La fecha más barata que encontré cuesta US$ 341 + US$ 71 de impuestos (US$ 412, o $ 33.878,76). Y sin desayuno, la habitación con desayuno cuesta US$30 ($ 2.466,90) más, aproximadamente. Impagable”.

No obstante, desde la cuenta revelaron que existe una parte dentro del hotel denominada “Faena Ressidence”. Se trata de departamentos ubicados en el mismo edificio cuyas habitaciones son similares a las del hotel pero, además, poseen cocina completa y se pueden alquilar por la aplicación Airbnb.

Según la información que posteó la cuenta en el hilo, una de las diferencias entre el Faena Ressidence y el hotel es que el chek in se realiza por otra puerta de ingreso. Sin embargo, concluido el trámite, los usuarios ya pueden ingresar por cualquier puerta del hotel.

Otra de las diferencias es que este tipo de habitaciones no incluyen “limpieza diaria, ni amenities Premium en el baño, ni bombones de bienvenida”, entre otros.

Faena Ressidence tampoco incluye el desayuno, al igual que las reservas más económicas para el hotel tradicional.

No obstante, esta alternativa de hospedaje -en uno de los 5 estrellas más emblemáticos de Buenos Aires- sí incluye la posibilidad de utilizar la pileta, el gimnasio, el spa, y el resto de las comodidades del hotel.

La cuenta Viajar O Morir también explicó que dentro de Airbnb existen varios departamentos del Faena Ressidence, los cuáles poseen diferentes precios y categorías.

El usuario de la cuenta de Twitter detalló que reservó una habitación de US$ 93 que junto a los impuestos y cargos quedó en US$ 125.

“Un cuarto de lo que vale! Aparte yo pagué $ 0 porque tenía crédito de Airbnb por invitaciones”, festejó.

En el siguiente posteo, incluyó un link para obtener US$ 32 de descuento para realizar una primera reserva vía Airbnb.

Por último, aconsejó que los interesados “pueden tratar de negociar” y conseguir un mejor precio” mediante una serie de trucos que incluyó en este posteo.