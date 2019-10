La anécdota del "taxi y el celular" del fundador de Globant que explica por qué Argentina podría ser potencia

Guibert Englebienne disertó durante la Primera Mesa de Innovación en Seguros e Insurtech, organizada por El Cronista, Apertura y Superintendencia de Seguros de la Nación. El emprendedor argentino, que entre otras cosas es co fundador del unicornio Globant, se extendió sobre cómo la tecnología está trasformando las organizaciones y cómo puede trazarse un plan para no quedarse atrás.

Englebienne comenzó su charla excusándose por "venir de otro lugar" en relación con el tema seguros pero inmediatamente mencionó que "hay aspectos y cuestiones actuales que nos cruzan a cualquier organización". Así, el emprendedor relato a través de varias anécdotas cómo la tecnología parece ser el factor diferencial en el cambio cualitativo que están sufriendo las empresas de todos los sectores. Una de las anécdotas de Englebienne fue la de una fotografía que se tomo en Nueva York. "Era una foto mía abriendo la app de Uber mientras que tenía un taxi amarillo con la puerta abierta. Podía tomarlo pero no lo hice", relató para ejemplificar como la tecnología ya tomó un lugar esencial en los hábitosa de consumo.

De la misma forma, el empresario relató que hablando con su mujer sobre las vacaciones, el diferencial que buscaba su pareja era que fuera un lugar tranquilo donde "en el café supieran que quería consumir. Quería que le digan '¿lo mismo de ayer, Anita?'", expresó Englebienne. Algo muy similar lo que sucede hoy con experiencias al "estilo Uber o Netflix", dijo.

A continuación, el co fundador de Globant comentó que muchas organizaciones aún no están al nivel de los Uber o los Netflix. "Para quienes hicieron negocios durante años o décadas de una manera analógica, el cambio digital es fenomenal", afirmó. "Para colmo, a la ola de la transformación digital le sigue el tsunami de la trasnformación cognitiva, que es cuando agregamos inteligencia".

Referido a la competencia, Englebienne remarcó que "no hay que caer en la tentación de querer ser una empresa de software. No conozco ningún banco que sea también una gran empresa de desarrollo de software y lo mismo vale para los seguros. Hacen falta partnerships para ser exitosos. La transformación digital no se trata de hacer digital sino de ser digital".

La otra clave: el cambio cultural

Para el emprendedor, además de la inversión en tecnología y desarrollo, el cambio cultural de las organizaciones es clave para lograr una transformación digital exitosa. "Lo que admiramos de Amazon o Mercado Libre no es su tecnología sino su modelo exponencial de crecimiento. Son como transformers que generan productos que dan datos y esos datos dan mejores productos y así se acelera el negocio", afirmó.

"Las organizaciones son en general burocracias frías y rígidas que están siendo desafiadas. Se necesita mas emprendimiento y mas autonomía dentro de un marco claro de reglas en las empresas", concluyó Englebienne.