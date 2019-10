La anécdota de Galperin que explica la verdadera cara de la competencia con Amazon

En un diálogo reciente, Marcos Galperin habló sobre la situación del país. Uno de los temas con los que "picanteó" fue la reforma laboral. Cabe recordar que Mercado Libre es la empresa argentina con mayor valor de mercado según la cotización de sus acciones: US$ 16.000 millones. Eso es bastante más del doble de market cap de YPF y unos US$ 2.000 millones más que Tenaris, el gigante de Techint.

Según Marcos Galperin, "no hay forma de sacar ese tercio de la población en pobreza crónica, que viene de décadas, si no generamos empleo formal". A su vez, defendió el papel que juegan los planes de asistencia social pero los calificó de "paliativo". Instó a ver "qué hacen Perú, Colombia, Chile, Paraguay. Si no, no vamos a generar empleo". A esto agregó: "No importa cuánto más subamos los impuestos: no va a alcanzar para pagar los planes sociales. Entonces, la Argentina tiene estancado su mercado laboral, y como condición básica necesita preservar las conquistas laborales. Nadie habla de bajar el costo laboral, sino de cambiar el marco para competir y adaptarse a las nuevas modalidades", en diálogo con La Nación.

El caso de la "economía del conocimiento"

Galperin menciona que el caso de la llamada "economía del conocimiento", que incluye a empresas de base tecno-científica, es un caso exepcional a la regla en la Argentina. Según el CEO, durante este año se crearon 1.500 puestos de trabajo en la compañía. Una de las razones de este triunfo es la llamada "ley de software" que salió en 2004 con el gobierno de Kirchner; se renovó en 2014 con el gobierno de Cristina, y ahora en 2019, que se vencía, se amplió a todo el sector del conocimiento con Macri.

"La ley de software bajó costos laborales y un poco de impuesto a las ganancias; no paga subsidios, y eso es muy importante. La ley de software no tiene subsidios. Esas son cosas a copiar para el resto de los sectores", afirmo Galperin.

Por eso, Galperin recordó una curiosa anécdota sobre Amazon, la empresa lider a nivel mundial en todo lo relacionado a e-commerce. Galperin contó que cuando Amazon empezó a competir con Mercadolibre mano a mano en paises como Brasil o México, "alquiló tres pisos en el mismo edificio donde estábamos y entrevistó a todos nuestros ingenieros y les ofrecía trabajo para ir a Madrid y Canadá, y nos sacó varios ingenieros. Ese es el mundo en el que empezamos a vivir. Queremos cuidar el talento argentino, y en este sector no hay retenciones ni nada. El ingeniero arma su valija y se va. Entonces, o bien generamos condiciones para que se queden en el país, y que pase lo opuesto -que nosotros traigamos talento- o vamos a perderlo todo en otros países".