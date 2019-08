La actriz de "la pareja del Galicia" dijo que se fue por culpa de los UVA y la destrozaron

Luego del resultado de las PASO, la actriz Paola Barrientos, conocida por encarnar a "Claudia" en la publicidad del Banco Galicia durante varios años reveló, justamente, sus razones para dejar de lado al popular personaje.

En aquel momento había dicho que tenía que ver “dedicarse full time a otros proyectos artísticos" pero, en realidad, fue simplemente porque "se acabo el contrato", tal como reveló la agencia detrás de la publicidad, Mercado McCann.

Ahora, sin embargo, ajustó la versión. Puntualmente, dijo en una entrevista radial con Siempre es hoy (AM 530), se fue por "los créditos UVA", es decir, los créditos de Unidad de Valor Adquisitivo.

“Tiene que ver con la sensación que tenía, de que no podía hacerlo. No llegué al punto del guion, primero hablé con la gente porque fueron muchos años, había como una amistad con las chicas del banco, hemos viajado juntas a Punta del Este, y entonces hubo un momento en el que sentí que eso no lo podía hacer más”, puntualizó Barrientos.

“La sensación clara me sucede como algo más físico. Como que ‘me puedo enfermar si hago esto’, cuando tenés una certeza tan grande de lo que es, y siento lo que estoy viendo, no lo puedo hacer”, sostuvo la actriz.

La actriz, a continuación, expresó su sorpresa por la cantidad de gente que lo sacó, teniendo en cuenta "la historia del país". "Era algo que para mí estaba tan a la vista”, dijo la actriz, en relación con estos créditos que ajusta el valor de las cuotas y el capital al ritmo de la inflación, expresada en el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que a su vez refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el INDEC. La inflación en 2018 fue de 47,6%.

“En el momento en el que me fui y empezó todo la cosa de decir que me habían echado por kirchnerista, yo dije que no, cero de eso”, aclaró la actriz.

En las redes sociales hubo quienes se quejaron por haber aceptado realizar la publicidad en primer lugar, otros dijeron que "se acordó tarde", mientras que otros tuiteros se refirieron a su "valentía" por contar su historia.