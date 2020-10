Julián Serrano, el youtuber con millones de seguidores que hoy se quiere ir del país a “juntar cocos a Australia”

El influencer Julián Serrano (27) se expresó a favor de los argentinos que emigran al exterior para buscar nuevas oportunidades. El famoso apuntó una vez más contra las medidas económicas del Gobierno de Alberto Fernández y aseguró que se iría “a Australia a juntar cocos”.

"Me gustaría irme del país para vivir la experiencia, y claro que el contexto del país influye bastante", dijo el ex ganador del Bailando en el programa Esto no es Hollywood. El influencer tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, dos millones en Twitter y 250.000 suscriptores en YouTube. Julián empezó haciendo videos en YouTube en la secundaria y hoy es cantante. También participó del Bailando el año pasado con la influencer Sofía Morandi y ganaron.

"A mí me fue bien y cumplí los sueños que quería, pero no siempre es así. Viajé a Paraná y vi a mis amigos, que son kinesiólogos, analistas en sistemas, médicos; estudiaron seis años y la plata no les alcanza", confesó. Julián Serrano tiene ciudadanía italiana pero todavía no conoce Italia.

“O ser bartender, aunque sea un mes, unas vacaciones donde también trabaje un poco", pensó en voz alta.

"El mérito académico no alcanza para progresar en nuestro país. A mis 27 años yo quisiera tener mi auto, mi departamento, darme algún gusto, más si uno estudió una carrera universitaria y se rompió para tener una vida cómoda”. Y agregó: “Eso en la Argentina no se puede y me da mucha bronca”.

Frente a al nuevo anticipo de impuesto a las Ganancias de 35%, las redes sociales explotaron. A la discusión se sumó el influencer Julián Serrano y sus opiniones no tardaron en convertirse en Tendencia en la red social Twitter.

“Hoy nos vamos a dormir 35% más pobres. Buenas noches”, escribió Julián Serrano en su cuenta de Twitter. “Gente que dice que twitteo estas cosas porque “garpa”. Me desahogo acá porque hace años veo como los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mierda mi patria. Y veo como mis amigos y familiares se rompen el orto laburando todo el día y no les alcanza para nada”, twitteó.

Según el influencer, la estrategia del Gobierno es "hacerte bien pobre para que después le mendigues pan y arroz al Gobierno”. "Así perpetuarse en el poder que gente que piensa que ellos son "generosos y que los malos son los capitalistas que dicho sea de paso ya se están yendo", remató. En 2019, Serrano propuso dolarizar de la economía: "Todos ganando verdes sin que se devalúe tu plata, tremendo”, argumentó.

