Julián Serrano, el crítico menos pensado: "Quieren hacerte pobre para que después les mendigues pan y arroz al Gobierno"

La semana pasada el Gobierno impuso un nuevo anticipo de impuesto a las Ganancias de 35%. Luego del anuncio, las redes sociales explotaron. A la discusión se sumó el influencer Julián Serrano y sus opiniones no tardaron en convertirse en Tendencia en la red social Twitter.

A partir del miércoles 16 de septiembre rige la percepción dispuesta en la resolución 4815 de la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene una alícuota del 35% y alcanza a las compras de moneda extranjera para atesoramiento así como a las compras con tarjeta de crédito y débito que sean canceladas en moneda extranjera. La medida recae sobre todas aquellas operaciones alcanzadas por el Impuesto PAIS. Al enterarse de la nueva medida, el ex ganador del Bailando no pudo contenerse.

“Hoy nos vamos a dormir 35% más pobres. Buenas noches”, escribió Julián Serrano en su cuenta de Twitter. “Gente que dice que twitteo estas cosas porque “garpa”. Me desahogo acá porque hace años veo como los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mierda mi patria. Y veo como mis amigos y familiares se rompen el orto laburando todo el día y no les alcanza para nada”, twitteó.

Según el influencer, la estrategia del Gobierno es "hacerte bien pobre para que después le mendigues pan y arroz al Gobierno”. "Así perpetuarse en el poder que gente que piensa que ellos son "generosos y que los malos son los capitalistas que dicho sea de paso ya se están yendo", remató.

Mirá también La peor noticia: ¿el coronavirus al final viaja por el aire? El Gobierno de Estados Unidos y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reconocieron la transmisión aérea como la principal vía de contagio de COVID-19.

El año pasado, Julián Serrano twitteó que había que dolarizar la economía y también rompió la red social. “¿Se acuerdan que el año pasado me hicieron tendencia porque dije que había que dolarizar? El dólar en ese momento estaba a 42, hoy está en 200... y me decían pelotudo a mí... pajeros”, apuntó directamente a las críticas.

En medio de la polémica, Julián publicó una pirámide salarial transmitida por el canal televisivo de C5N.

“En este país sos clase alta ganando menos de mil dólares por mes. Lavando copas en un país en serio ganas 1.200 dólares”, criticó. Sin embargo, miles de usuarios en Twitter le pidieron que se disculpara ya que el influencer capta público joven: “En este momento el que calla otorga... no me puedo hacer el boludo viendo cómo destrozan el país que amo y voy a amar por siempre. Perdón, me dejo llevar”.

"El que no está de acuerdo conmigo hoy, lo estará en un año... y si no es un año, en dos, o en cinco... Uno puede ignorar la realidad, pero no puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad”, concluyó.