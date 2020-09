¿Jugar gratis por internet? Las mejores alternativas para matar el aburrimiento





Hay momentos en los que el teléfono móvil se convierte en la única opción para poder divertirse. Todos, en un momento u otro, pasamos por momentos de extremo aburrimiento en los que pedimos a gritos alguna forma de diversión. ¿Y si te dijéramos que en tu smartphone la clave? ¿Y si te dijéramos que tienes a tu disposición toneladas de juegos gratuitos con una calidad excepcional?

Eso es justo lo que podemos afirmar. Y no solo eso, existen varios juegos en concreto que, además de ser gratuitos, están pensados para jugar a través de internet. Una buena forma de pasarlo bien y jugar con otras personas, para hacer de estos videojuegos algo que, además de entretenido, sirva para mantener el contacto con otros. Vamos a ver una selección con lo mejor que hay actualmente en juegos gratuitos online para teléfonos.

Los mejores juegos gratis online para tu teléfono

Las opciones que vamos a ver recogen un amplísimo abanico de propuestas de juego diferentes. A continuación, vamos a ver una selección que va desde el nuevo juego para móviles que está arrasando en todas partes hasta otras opciones como las slots que se pueden encontrar en webs como lastragamonedasgratis.com. Si hay algo que internet puede ofrecer a los usuarios, sin duda eso son propuestas para jugar.

El ocio electrónico tiene muchas manifestaciones, pero si nos centramos en la más lúdica de todas, en los videojuegos y juegos como tal, la selección sigue siendo grande. De todos los juegos disponibles en la red, los que vas a ver a continuación no solo son de los mejores que hay, también tienen otro punto a favor, y es que son completamente gratuitos. Échales un vistazo si quieres acabar rápido con el aburrimiento en cualquier mala tarde.

Free Fire

Desarrollado por Garena, Free Fire está causando furor en todo el mundo. Este juego mezcla el concepto del battle royale, o lo que es lo mismo, ser el último superviviente en una batalla campal entre 100 jugadores, con mecánicas de supervivencia y disparos. Gana el último que quede en pie en unas partidas masivas, en las que explorar un enorme mapa mientras se recogen recursos y equipo para mejorar a tu personaje y siempre tratas de cubrir tu espalda.

Los enemigos siempre están al acehco, usando armas de fuego basadas en las armas reales del siglo XXI. Con un apartado gráfico de lo más realista y unos controles tremendamente intuitivos, puedes jugarlo de forma completamente gratuita ahora mismo. Tiene millones de seguidores de todo el mundo, y sus partidas no dejan de celebrarse. Su fama le precede y, cuando lo pruebes, te darás cuenta de por qué se ha vuelto tan popular.

Fortnite

Si hablamos de juegos gratuitos online, o de videojuegos en general, no puede faltar Fortnite. El título desarrollado por Epic Games ha protagonizado uno de los mayores hitos en la historia del videojuego. Su fórmula es tremendamente adictiva, porque no solo te lanza a una isla a batirte contra otros 99 jugadores con toda clase de armas, también te deja construir, conducir o superar diferentes desafíos para obtener toda clase de recompensas.

Su estilo animado le da un toque ideal para los usuarios más jóvenes, pero el concepto de las partidas y su fácil manejo lo vuelven algo interesante para todos los públicos. De las propuestas aquí presentes, es la más popular que hay a día de hoy, y la más accesible, aunque lleva un tiempo sin estar disponible para dispositivos iOS. En Android puedes descargarlo sin problemas y disfrutar de lo que puede ofrecer. Ten cuidado porque, cuando empiezas, a veces cuesta parar.

Among Us

La fórmula de Among Us es tan sencilla que parece casi imposible que algo así se haya vuelto tan famoso. Entre 8 y 10 jugadores se reúnen para realizar una serie de tareas en una nave espacial. ¿Dónde está lo interesante? Que dos de ellos son unos impostores que tienen que sabotearlo todo o asesinar al resto de tripulación. La clave de este juego radica en su componente social, en cómo los jugadores son capaces de engañarse y preparar toda clase de triquiñuelas para ganar.

Nadie sabe quiénes son los asesinos y, tras cada ronda, deben votar para ver quién puede ser y expulsar a un jugador. Los tripulantes ganan si los dos impostores quedan fuera, los impostores quedan fuera si los demás mueren o logran sabotear la nave. Es un juego muy simple, que apenas ocupa espacio en el teléfono móvil, pero que garantiza horas y horas de diversión. Recomendamos totalmente jugar con amigos, conocidos o familiares y usar alguna herramienta para facilitar la comunicación por voz.

Slots

Si hay algo que nunca falla, es el juego en su vertiente más tradicional. Hemos hablado de numerosos videojuegos, pero también tenemos que mencionar una fórmula que siempre logra divertir, de una forma u otra: las slots. Puedes jugar a las tragaperras de toda la vida, o incluso a video slots de lo más resultonas, a través de aplicaciones como DoubleDown.

Lo bueno de esto es que muchas de las opciones que hay actualmente disponibles son gratuitas. Aunque cuando se piensa en el azar siempre se hace con las apuestas en mente, no es necesario en estos juegos. Sí, haces apuestas, pero las haces con dinero ficticio. Así no hay ganancias, ni tampoco pérdidas. No hay riesgo, pero se mantiene la diversión.

Todas las opciones que hemos repasado son excepcionalmente buenas. Aunque predomina bastante el battle royales, tenemos que decir que es el modelo de juego que más abunda actualmente, aunque luego hay joyas ocultas como ese Among Us pensado para jugar con amigos, o incluso las slots para quienes prefieren divertirse plantando cara al azar desde su smartphone.

El aburrimiento puede eliminarse de un plumazo, solo hace falta tener las herramientas adecuadas y ganas de pasarlo bien. Con esta selección, ten por seguro que no habrá momento en el que no tengas opciones para entretenerte. Solo necesitas tu teléfono y conexión a internet, el resto cae por su propio peso.

J Juan Antonio Fonseca Serrano