Jeff Bezos, fundador de Amazon, y el libro que lo convirtió en el hombre más rico del planeta

Jeff Bezos es actualmente el hombre más rico de la Tierra. Sin embargo, esto no fue siempre así. Con la ayuda de un libro notable, el CEO y fundador de Amazon consiguió crear el gigante con negocios diversificados de la actualidad.

En un principio, Amazon era simplemente una librería en línea. Sin embargo, con la ayuda de un libro de Jim Collins bezos pudo transformar su empresa y convertirlo en uno de los gigantes mundiales.

Días atrás, Collins -autor y exprofesor de Stanford- contó cómo es su relación con Bezos, y cómo uno de sus propios libros de negocios cambió el juego para Amazon.

En un podcast con Kara Swisher, Collins resaltó que hasta aquel momento la fructífera compañía de Bezos aún no había obtenido beneficios.

En 2001, Amazon tenía apenas cuatro años y su CEO luchaba por ponerse de pie luego de la quiebra de las puntocom. Los resultados, incluso, no eran los esperados.

Fue entonces que Bezos llamó por teléfono a Collins en busca de un consejo y el autor decidió visitar el campus de Amazon.

En aquel encuentro, Collins dialogó con Bezos y otros ejecutivos de Amazon y discutió ideas centrales de su próximo libro, "Good to Great: Why Some Companies Make the Leap and Others Don't", que se publicó ese mismo año (“De bueno a grande: Por qué algunas compañías dan el salto y otras no”).

Collins desarrolló de forma exhaustiva el enfoque principal de Good to Great: la idea de que el crecimiento y el éxito de un negocio puede verse como un volante de inercia gigante.

“Lo que una empresa dedica su tiempo a hacer, debería preocuparse por desarrollar y generar impulso”, explicó Collins en aquella ocasión.

El vínculo causal es la clave: el trabajo de Collins sugirió que una empresa debería centrarse en construir una cosa para impulsar otra.

“Si puedes obtener el impulso compuesto de tu volante de inercia en un mundo que quiere que hagas algo rápido y de la noche a la mañana, es algo enormemente poderoso”, resaltó Collins.

Con esa saber de Good to Great incorporado, Bezos y su equipo de Amazon tuvieron la capacidad de realizar los cambios estratégicos necesarios en el negocio con el objetivo de establecer su propio volante de inercia para el éxito.

Luego de la reunión con Collins, Amazon pasó de centrarse en los beneficios a corto plazo a centrarse en el crecimiento sostenible a largo plazo.

De ese modo, la compañía de Bezos obtuvo su primer beneficio positivo en el último trimestre de 2001.

Miles de personas alrededor del planeta leyeron en algún momento un libro que las marcó o consiguió darle un cambio radical a sus vidas. En el caso de Bezos, le permitió ganar miles de millones de dólares.