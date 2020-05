Ivermectina: la droga usada en caballos y vacas que mata al coronavirus en 48 horas

Un grupo de científicos australianos realizaron pruebas con Ivermectin, una droga aprobada por la FDA. En las pruebas, la droga Ivermectin inhibió que el SARS-CoV-2 se dispersara. Fue puesto a prueba in vitro.

Descubrieron que Ivermectin actúa como un inhibidor del COVID-19. Un solo tratamiento es capaz de reducir X5000 la carga viral del virus en una célula en tan solo 48 horas.

Además, el medicamento ya había sido aprobado por la FDA como agente antiparasitario y catalogado como “medicamento esencial” por la Organización Mundial de la Salud. Se usa para los caballos y vacas, entre otros animales.

La droga Ivermectin tiene potencial como antiviral para atacar al COVID-19: redujo en un 93% el RNA viral presente en el líquido sobrenadante.

En 48 horas, la Ivermectina sería capaz de eliminar el ARN viral. “Necesitamos determinar ahora si la dosis a la que se puede usar en humanos será efectiva, ese es el siguiente paso”, declararon.

