Investigadora del Conicet fue a la tele a buscar fondos, ganó, y se hizo viral

La gente busca en la televisión diversión pasatista, suele escucharse de muchos especialistas que desligan y minimizan el poder y alcance del medio.

En esta ocasión, una científica argentina conmovió y emocionó a propios y extraños al participar de un programa televisivo de preguntas y respuestas con el objetivo de obtener fondos que la ayuden a trabajar en su proyecto para pelear contra el cáncer de mama.

Tal fue la repercusión que tuvo el caso que se hizo viral en las redes y destronó, según IBOPE, en el rating de la noche del miércoles 7/05 al exitoso programa Súper Bailando 2019 conducido por el empresario televisivo Marcelo Tinelli.

Su nombre es Marina Simian y es científica del Conicet. Anoche participó del programa “¿Quién quiere ser millonario?”, que emite Telefé y es conducido por Santiago del Moro.

Horas más tarde la científica continúa en boca de todos. Durante su participación, la científica expresó su bronca “por la crisis económica” que atraviesa la Argentina.

Simian embolsó 500 mil pesos, cifra que –según comentó- le servirá para financiar sus investigaciones que pretenden encontrar la cura del cáncer de mama.

“La verdad es que no miro tele…Nunca me imaginé que iba a terminar en un programa de juegos para financiar el proyecto. A uno le dan ganas de dejar de dedicarse a esto”, lamentó la científica.

"Un día mis becarios me comentaron sobre el programa de Santiago Del Moro y quedamos en que me anotaba y, si me llamaban, íbamos todos juntos”, relató la bióloga.

La científica explicó que “estamos muy complicados en lo presupuestario en Ciencia y Tecnología”, y la realidad es que personalmente posee un compromiso con sus becarios

“Trabajamos en biología celular y molecular. La investigación es cara porque necesitás medios de cultivo, anticuerpos y un montón de reactivos para 'cocinar' en el laboratorio. Si bien tengo un subsidio del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), el dinero nos llega a cuentagotas, no en los tiempos pactados y, además, tuvimos una gran devaluación”, lamentó.

Según detalló la devaluación del peso frente al dólar estadounidense para su área es “terrible” porque todo lo que compran es en dólares y tienen el inconveniente que, si lo compran en Argentina, sale 3 o 4 veces más caro que en el exterior.

“El problema es que nosotros somos responsables de que los científicos puedan trabajar porque no puedo estar suponiendo que voy a hacer un doctorado y no puedo comprar los ingredientes a los chicos para que trabajen”, graficó, en diálogo con radio Metro.

Actualmente, el proyecto de Simian involucra a dos becarios de doctorado, dos de posdoctorado y una técnica.

Tras obtener el premio, la científica no ocultó su satisfacción: "No sé cuánto me sacan de impuestos, pero creo que con estos 500 mil pesos voy a salvar el año”.

“Para que un laboratorio como el mío funcione bien, necesitamos US$ 15 mil al año (unos $ 675.000 con un dólar cotizado a $ 45) no sólo para los reactivos sino también para pagar publicaciones en el exterior”, destacó.

Simian trabaja en el Instituto de nanosistema. “Mi grupo lo que hace es estudiar los mecanismos celulares, moleculares, que llevan a la progresión del cáncer y, en base a este conocimiento, en forma muy disciplinaria con los nanotecnólogos del instituto, lo que hacemos es diseñar nuevas estrategias terapéuticas”, explicó con orgullo.

“Parece mucha plata $500 mil pero los subsidios en Argentina se han devaluado un montón. En relación a otros países, es la nada misma. Pero el hecho de ganar $500 mil en media hora...", completó.