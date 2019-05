Inventaron una solución para ahorrar hasta 80% de costos en las empresas

En lo que muchos ven como una movida que obligará a toda la competencia a repensar sus estrategias, Nutanix anunció hoy Mine, una solución abierta que permite integrar las operaciones de almacenamiento secundario a la plataforma cloud de la empresa, posicionando a la compañía en un terreno que le era desconocido y abriendo un nuevo mercado que promete reducir sensiblemente los gastos de las empresas.

Hasta ahora la infraestructura hiperconvergente, una tecnología nacida en las entrañas de Google a comienzos de siglo y que rápidamente fue creciendo y mutando hasta ser adoptada por todos los gigantes de Sillicon Valley, había permitido optimizar, simplificar y reducir gastos en varias empresas, pero el almacenamiento secundario se mantenía al margen de esta revolución. La decisión de Nutanix es también avanzar este campo y conseguir aún mayor presencia en la industria.

Nutanix Mine es una solución que estará disponible en la segunda mitad del año y que contará con el respaldo de cinco partners de renombre: Veeam Software, HYCU, Commvault, Veritas y Unitrends. El objetivo es lograr el manejo del backup con la misma rapidez y confiabilidad del almacenamiento primario, en donde esta empresa es pionera y líder. La promesa para los clientes es poder reducir drásticamente sus gastos.

“Es difícil hablar en términos netos de cuánto sería la ganancia para una compañía, porque depende de la infraestructura que tenga y de cuán optimizada estaba en un comienzo. Pero, para graficarlo, instalar y hacer correr Mine podría ahorrarle a una empresa varios de sus recursos actuales en IT, porque es una solución que se instala en minutos y que no cuenta con downtime. Hay una reducción de la complejidad de management, las operaciones se ven sensiblemente simplificadas y el TCO baja considerablemente sin que tengan que renunciar a la solución de respaldo que mejor se adapte a sus necesidades comerciales. Tenemos clientes que lograron reducir sus gastos de IT en un 80%”, le dijo a InfoTechnology Raja Mukhopadhyay, VP de la empresa.

La decisión de entrar en el mercado del almacenamiento secundario sorprendió a algunos pero dentro de la compañía es vista como un camino natural de crecimiento hacia áreas en donde sus clientes pedían soluciones. En la actualidad los dos nombres fuertes en el rubro son Rubrik y Cohesity, cuyo CEO es un ex co-fundador y CTO de Nutanix, Mohit Aron. Este año se sumó otro jugador, Dell EMC PowerProtect, lo que habla a las claras de se trata de un terreno caliente y en expansión. Mukhopadhyay se mostró cauto pero confiado en que el desembarco de la empresa pateará el tablero: “Preferimos no hablar sobre la competencia pero admito que compartimos la misma filosofía con Rubrik y Cohesity. Sin embargo, Nutanix Mine es una solución abierta y, en ese sentido, se diferencia de todo lo que existe hoy”.

“El rápido crecimiento del mercado de la hiperconvergencia se explica porque implica la promesa de la modernización de la infraestructura y la reducción de la complejidad al eliminar silos dentro del datacenter. Pero incluso para los que están comprometidos con la infraestructura hiperconvergente, el silo del almacenamiento secundario persistía. Con Nutamix Mine, todos podrán disfrutar de los beneficios de colapsar ese silo en una única plataforma”, completó el jefe de producto, Sunil Potti.

Mine no fue el único anuncio en .NEXT, la convención anual de la compañía, que este año recibió en la ciudad de Anaheim a más de 7000 personas, incluyendo a más de 30 argentinos interesados en comprar soluciones para sus negocios. Nutanix también anunció la expansión de su portfolio de soluciones para aquellos que necesiten trabajar tanto con nubes privadas como públicas a la vez. Así, desde hoy se podrá utilizar su Xi Frame en apps y escritorio en entornos de nube totalmente híbridos.

El flamante Xi Frame permitirá, entonces, tener acceso no sólo a aplicaciones y escritorios virtuales de nubes públicas como AWS o Azure, sino también podrán realizar desktop delivery a su propia nube privada Nutanix, integrando los servicios de infraestructura de escritorio virtual a la plataforma de Nutanix Enterprise Cloud.

Se trata de otra movida estratégica para la compañía, que detectó que menos del 30% de sus clientes utiliza un solo tipo de nube y que reclamaban formas de trabajar con información privada y procesamientos públicos, sin perder control de sus datos ni exponerse a ninguna vulnerabilidad. Sin embargo, hasta ahora no había buenas soluciones que pudiesen lograr que una app corra en ambos tipos de nube sin problemas. Frente a esto, Nutanix decidió apostar a que en el futuro los entorno multi-cloud serán una realidad para muchos sectores.

"Lo que antes podía llevar semanas o meses, con muchos costos y varias etapas, ahora puede resolverse en minutos. Nuestro objetivo es poder brindarle al equipo de IT de cada compañía la posibilidad de que elija el tipo de nube que requiera su proyecto VDI, sin importar si es pública o privada", le explicó a InfoTechnology Greg Smith, VP de producto de Nutanix.

T Tomás Balmaceda