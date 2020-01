Insólito: compró una MacBook por Mercado Libre y recibió un ladrillo en su hogar

La fuerte devaluación que sufrió el peso argentino frente al dólar estadounidense en los últimos meses complicó los planes de muchos argentinos que tenían pensado comprar un dispositivo tecnológico en el extranjero o en la Argentina.

En ese contexto, por ejemplo, adquirir una computadora MacBook, del fabricante Apple, se transforma en una misión muy compleja, sobretodo, si el usuario interesado no tiene la chance de viajar al exterior o posee un conocido que pueda traerle el encargo. También lo es si debe comprarla, por diferentes motivos, en la Argentina.

Ante este escenario, un usuario de Twitter publicó en su cuenta personal (@patriciomolina) la insólita historia que debió padecer cuando luego de mucho esfuerzo consiguió juntar el dinero para comprarse una notebook MacBook, del fabricante estadounidense Apple. Sin embargo, a la hora de abrir el paquete con la entrega, la sorpresa del usuario fue inmensa.

En el primer posteo del hilo, el usuario Patricio Molina, CTO & Co-founder @ Real Trends, posteó: “Me compré una Macbook y me llegó un ladrillo de madera. Vamos Argentina todavía”.

Pero lejos de insultar o cuestionar lo ocurrido, el usuario decidió contar con lo lujo de detalles todo lo ocurrido.

El usuario damnificado precisó que dialogó con el vendedor -que posee una muy buena reputación en el sitio de e-commerce Mercado Libre- para comentarle lo ocurrido y remarcó que hasta le había enviado sin ningún tipo de inconvenientes la Factura A.

“Me dijo que abra un reclamo. Todo parece indicar que fueron del correo”, deslizó el usuario.

Acto seguido, desligó de responsabilidad alguna a Mercado Libre. “O el vendedor me quiso engañar o en el trayecto alguien se la quedó”.

Según Molina, Mercado Libre no tiene la culpa de lo que somos como sociedad. Incluso, deslizó que “es altamente probable que recupere el dinero” invertido gracias al sitio de e-commerce.

Asimismo, detalló que se pudo contactar con el gerente de la empresa de logística gracias a la plataforma LinkedIn. “Súper buena onda. Me responde que están revisando quiénes tocaron ese paquete y las cámaras de seguridad”.

Luego, el joven detalló nuevamente cómo fueron los pasos. Decidió comprar la Macbook porque para alguien de la empresa en la que trabaja la necesitaba. En ese sentido, resaltó que la compró en la Argentina porque necesita justificar contablemente el gasto (factura) y, además, pagarla con tarjeta. Por último, subrayó que desde hace tres años años compra de todo en Mercado Libre sin ningún tipo de inconveniente.

Molina contó que desde hace tres años

compra todo por Mercado Libre y nunca

había tenido ningún tipo de problemas

“Jamás me pasó algo así. Mercado Libre cubre si algo sale mal”, sostuvo.

El usuario también contó que algunos usuarios se burlaron de él porque compró algo caro por el sitio de e-commerce creado por Marco Galperin. “La tienen muy clara. Unos poquitos insultan o festejan el robo. Pareciera que la culpa es mía y no del que me robó. La enorme mayoría apoya y manda fuerza”, destacó.

En el siguiente posteo, Molina detalló el estado de situación tras la frustrada compra. Por un lado, contó que realizó el reclamo abierto en Mercado Libre.

“Esperando resolución hasta el 15/01. Lo más probable es que me devuelvan la plata. La empresa de logística está investigando internamente qué sucedió- Mucha gente de ML se comunicó y me ofreció ayuda”, remarcó. Asimismo, aclaró que el envío no se realizó por la compañía Correo Argentino.

Final feliz

Molina posteó en Twitter que finalmente Mercado Libre le devolvió el dinero de la compra. “En todo momento estuve tranquilo porque sé que mis compras están protegidas. Gracias @ML_Ayuda. Y a toda la gente de la empresa que me dio una mano enorme con este tema. Siempre están”, añadió.

En los siguientes posteos, Molina ironizó que si alguien quería comprarle un ladrillo que se comunicara con él vía DM.

“Por el momento no tuve comentarios por parte de la empresa de logística. Deben continuar investigando. Corolario: El problema no es sistema (ML, Amazon, etcétera) sino la gente que estafa o roba”, explicó.

Según Molina, “nunca hay que pagar por fuera de Mercado Pago o similares". "Es la única protección que tenés si algo sale mal. Es mejor que te lo manden: lo recibís en tu casa/oficina y no corrés peligro en la calle”, expresó.

Por último, el usuario detalló: “Última actualización y cierre del hilo: Se me devolvió la plata; le pagaron al vendedor; ML se hizo cargo de todo; No recibí ninguna novedad de la empresa de logística; Supongo que ML investigará qué pasó; No fue por Correo Argentino, ni OCASA, ni Andreani, ni Motonorte, ni Urbano”, completó.

Aunque el usuario no lo mencionó, el valor de la MacBook Pro de 13 pulgadas alcanza los $ 250.000. En Mercado Libre, se ofrece por valores que rondan los $ 200.000 y $ 250.000.