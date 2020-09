Innovation Summit: Inteligencia Artificial para predecir delitos y una reflexión sobre apps y libertad

En la quinta edición del Innovation Summit organizada por El Cronista e InfoTechnology, ejecutivos y especialistas expusieron su experiencia sobre los cambios disruptivos en productos y como aceleraron su transformación digital a partir del inicio de la pandemia.

La industria de seguros, lista para transformarse a una organización inteligente y tecnológica

La transformación digital llegó a la industria de los seguros. El Grupo San Cristobal transformó sus servicios de fraude tradicionales mediante el uso de tecnología artificial. Redefinieron una compañía tradicional de seguros en una empresa tecnológica en la que la tecnología y la ciencia de datos cumplen un rol clave.

Hace tres años, San Cristobal implementó Inteligencia Artificial para no solo entender a los consumidores y darles lo que necesitan –y muchas veces no sabe- sino también en la prevención de fraudes.

Mariano Bravo, head of Fraud Prevention, explicó, en el marco de la quinta edición del evento Innovation Summit de Infotechnology y El Cronista, que “la IA permitió individualizar de manera predictiva aquellas personas que podrían cometer un ilícito”. En tan solo 18 meses, lograron reducir el costo siniestran en un 2%.

Los modelos predictivos de fraude cuentan con una multiplicidad de variables y reglas que permiten adquirir y visualizar siniestros con alta potencialidad de fraudes.

San Cristobal cuenta con modelos deep learning que funcionan mediante reconocimiento de imágenes. Los modelos están “entrenados” con bases de datos de millones de imágenes de historias siniestrales. Cuando ingresa un siniestro al sistema, automáticamente los modelos deep learning ingresan a la documentación y separa las imágenes del texto y solo se queda con las imágenes. A continuación, segmenta las que corresponden a los vehículos, a los terceros. Finalmente, identifica modelo, dominio, ubica los daños y estima la severidad. Si el modelo detecta un posible fraude lo deriva a una investigación.

“San Cristobal se convirtió en una organización basada en datos. La cantidad de datos que tenemos actualmente nos permite tomar decisiones muchísimo más certeras”, asegura Bravo.

Actualmente, la empresa se sostiene en cuatro pilares: reducción de costos, automatización de procesos, nuevos clientes y su comportamiento. “La plataforma deep learning recibe casos con potencialidad de fraudes y soporta el análisis, la investigación, la derivación en prestadores externos”, agrega Bravo.

¿El futuro? Mecanismos de reconocimiento de voz para distinguir aquellas personas que dicen la verdad de las que no. “Es una iniciativa”, adelantó Bravo.

Aplicaciones informáticas: cuando la seguridad y la transformación digital ‘cruzan la línea’

Alfredo Ortega, consultor de Seguridad Informática o mejor conocido como cybergaucho, aseguró en la quinta edición del Innovation Summit que “hay terreno para que las empresas locales generen innovación dentro del segmento de los hackers”.

El cybergaucho señaló que la auditoría y la búsqueda de fallos informáticos conocidos como “bugs” muchas veces se relacionan con los hackers. En realidad, la seguridad ofensiva es hackear. “Encontrar un bug no es hackear gente sino que es un consultor de calidad. Se llaman QA Testers y ganan en dólares. En Argentina sigue habiendo mucha gente buena”, subrayó.

“Si bien Argentina no es el mejor lugar para innovar y hacer una startup por la situación actual, una empresa de tecnología es lo mejor que podés desarrollar. Si vas a exportar, tecnología, seguridad e IT es lo mejor”, afirmó.

Sobre las aplicaciones de rastreo que se desarrollaron e implementaron durante la pandemia, Ortega dijo que “no hay ninguna prueba fehaciente de que las aplicaciones hayan ayudado a salvar gente”.

Y advirtió: “Me preocupa que una pérdida de libertad temporal se recupere. Los gobiernos una vez que avanzan con las libertades es difícil que las devuelvan. Cuantos más datos tienen de los ciudadanos, el trabajo de los gobiernos es más fácil. Las aplicaciones fueron probadas y en muchos lugares las dejaron de usar porque no sirvieron. Las ventajas que daban no eran suficientes”.