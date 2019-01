Inflación, Cristina, dólar: el viral de #10YearChallenge que muestra el deterioro del país

A principios de semana comenzó a hacerse popular en las redes una “prueba” que consiste en subir una imagen de hace 10 años (2009) y otra de la actualidad y se llama #10YearChallenge. Si bien muchos utilizan esta prueba de los diez años para mostrar qué tanto cambiaron en lo personal en ese lapso de tiempos, otros decidieron ironizar sobre el estado de cosas.

Como no podía ser de otra manera, en la Argentina entre las imágenes que se convirtieron en “meme” hay varias relacionadas con la marcha de la economía local y las diferencias, de acuerdo a la particular visión de cada usuario de Twitter, respecto a lo que ocurría en 2009 y ahora.

La mayoría se enfocó en la inflación y la pérdida de valor del peso frente al dólar, sin mayor rigor técnico.

Esta comparación entre los valores de la moneda estadounidense la hicieron varios usuarios de Twitter. Muestra del paso del tiempo en un país que vive al ritmo de la divisa verde. Para muestra valga un dato: la consultora Ecolatina estimó, a principios de 2018, que el año que acaba de terminar cerraría con la moneda en cuestión a $27,50. Al final, la cifra se ubicó cerca de los $40.

La relación entre los $10 de 2009 y los $1.000 de 2019 está lejos de ser exacta, más allá de la inflación sostenida. En 2009, con el billete con el rostro de Manuel Belgrano podían comprarse US$ 2,9, mientras que con $1.000 en 2019 se adquieren US$ 26,9.

La comparación más exacta sería con $ 100, ya que la cuenta da US$ 2,7 cada billete con la cara de Julio Argentino Roca, Eva Perón o el nuevo, lanzado el pasado diciembre, que tiene la imagen de una taruca (un ciervo autóctono que constituye un emblema del Noroeste Argentino, según explicaron desde el BCRA al momento de su lanzamiento).

Este "meme" es parte de la cultura de internet pero corresponde una explicación y hasta una interpretación.

La imagen se conoce como "This is fine" (Todo está bien, en inglés). En su versión original se ve un perro que trata de autoconvencerse de que todo está OK a pesar de encontrarse dentro de una habitación en llamas. Fue publicada por primera vez en enero de 2013, y suele utilizarse en la web para transmitir una sensación de aceptación frente a una situación desesperada, de acuerdo al sitio Know Your Meme.

Ahora bien, la interpretación: en 2009, crisis económica global mediante y pelea con el campo, Cristina Fernández estába enfrentando una situación complicada sin reconocer la gravedad del asunto, y lo mismo estaría sucediendo en la actualidad, con la crisis local -riesgo país, dolar alto, inflación record y recesión- y el presidente Mauricio Macri.

Arriba, dos periodistas, comparan variables económicas. Walter Darío Valdéz lo hace con la inflación de 2009 -en una época con varios índices y "oscuranstismo estadístico"-: arriba de 14% en 2009, según el IPC Congreso, contra los 47,6% de 2018, según el INDEC. Por su parte, Federico Poore, ex periodista del Buenos Aires Herald (autor de un libro sobre el juego ilegal en el país y que hoy se dedica a la comunicación institucional), comparo los aumentos en población, índice de inflación, desocupación y PBI per capita. El mayor salto es el de la pobreza, mientras que la desocupación subió poco más de un punto y el PBI por cabeza bajo considerablemente.

El planteo es, números más, números menos, correcto. En 2009, el litro de nafta super costaba $2,65. Con $100, se compraban más de 37 litros. En 2019, el precio por litro es de $37,21 y se compran 2,7 litros cada $100.

Por supuesto, estos números no dicen nada sin una comparación adicional: hace 10 años, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) era de $1.240 y con él podían comprarse unos 467 litros del combustible en cuestión. Hoy, el SMVM es de $10.000 (al menos hasta mitad de año, cuando subirá a $12.500) y pueden comprarse 269 litros, más de 40% menos.

Este último no requiere mucha explicación.