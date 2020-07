Hot Sale: ¿conviene más comprar afuera? Las mejores ofertas y cómo comprar sin impuestos

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) debió postergar en dos ocasiones la realización del HotSale 2020, el tradicional evento de ventas online que organiza cada año. Finalmente llegó la fecha y hasta el próximo miércoles 29 tenemos HotSale en Argentina. Sin embargo, Amazon parece estar siempre de oferta: llega a Argentina Amazon.us de Estados Unidos, Amazon.es de España, Amazon.uk del Reino Unido, Amazon.de de Alemania, Amazon.it de Italia y Amazon.fr de Francia.

El tiempo de espera es relativamente corto: hay casos en los que, incluso en plena pandemia, los productos llegaron en cinco o diez días. En cualquier caso, Amazon da a sus compradores la posibilidad de seguir todo el proceso logístico desde que sale del país hasta que llega a tu casa.

Ahora comprás afuera y en 30 días te devuelven todos los impuestos: cómo es el tramite A suerte o verdad. Así puede definirse lo que sucede con el pago a cuenta de derechos de importación que cobra Amazon a quiénes compran en sus versiones europeas desde la Argentina ( Amazon.es de España, Amazon.uk del Reino Unido, Amazon.de de Alemania, Amazon.it de Italia y Amazon.fr de Francia).

Electro y Tecno

Auriculares inalámbricos bluetooth 5.0: son resistentes al agua y perfectos para hacer deporte. Se cargan dentro de su estuche y se controlan con smart touch. Cuestan US$ 28.04 y tienen una calificación de 4.5 estrellas de 5. Tarda 2 horas en cargar completos y duran más de 5 hrs de uso constante.

Reloj inteligente resistente al agua con monitor de frecuencia cardíaca: cuesta US$ 39 y cuenta con una pantalla full touchscreen. A los usuarios les encanta este reloj: tiene un promedio de 4.7 estrellas y 432 calificaciones positivas.

Cámara 4K Panasonic Lumix: para los amantes de la fotografía, esta cámara de última generación Lumi captura imágenes en 8MP y videos en 4K. Tiene un sensor MOS de 10.1 mega píxeles. Cuesta US$ 498 y solo quedan 15 unidades en stock.

Mini proyector Wi-Fi compatible con Smartphone, HDMI y TV: este proyector inalámbrico Explore 2 está hecho para profesionales. Transmite imágenes en HD y tiene un brillo de 4500 lux. Es un proyector LED. Cuesta US$ 109.99.

Notebook AERO 15 OLED: cuenta con una de las últimas tarjetas gráficas creadas NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q y un procesador de décima generación Intel Core i7-10875H (2.3GHz-5.1GHz). Es una computadora perfecta para gaming con un teclado RGB y para diseñadores y desarrolladores. Cuesta US$ 1,399.

Monitor Lepow full HD con pantalla de 15,6”: es compatible con computadoras y teléfonos inteligentes. El producto tiene un promedio de 4.5 estrellas gracias a más de 2500 calificaciones y es muy recomendado para viajeros recurrentes y personas que trabajan desde su casa. Es barata y todos los cables están incluidos. Lo único malo es que no es táctil. Está con un 15% de descuento y cuesta US$ 189.99.

Cómo comprar en Amazon Internacional

¿Cómo comprar? Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago. En domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual. Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”.

Oportunidades Online explica con un video cómo comprar afuera. Además, en Twitter responden dudas y tienen “hilos” explicativos.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana: el paquete llega al domicilio que indiquemos, en cualquier lugar del país.