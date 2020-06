Hot Sale, con nueva fecha: ropa y artículos para el hogar tendrán descuentos de 30% en promedio

La pandemia global de coronavirus COVID-19 modificó buena parte de las rutinas de las empresas y también de los eventos, incluso virtuales.

A raíz de las últimas medidas dispuestas por el Gobierno para hacer más estricta la cuarentena, los directivos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CAC) reprogramaron la próxima edición del HotSale, uno de los eventos de venta de productos online más convocantes del país, para los próximos 27, 28, y 29 de julio.

“Básicamente nos pareció que en un contexto en el que el Gobierno pedían disminuir circulación era una buena idea reprogramar la fecha. Porque para que las empresas puedan publicar sus ofertas pasan muchas cosas antes: movimiento de personas, movimientos de stock, armar los pedidos, y logística”, explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, dialogó con Infotechnology.

“Es decir, la venta genera un movimiento previo y posterior que preferimos postergar. Entendimos que no era propicios promover una actividad que tiene una parte online”, añadió.

Según la Comisión Directiva de CACE la decisión de postergar la fecha de Hot Sale 2020 tuvo por objetivo de minimizar la circulación de las personas, especialmente en las zonas más afectadas.

“Apostamos a que las condiciones mejoren para ese momento de forma tal que permitan realizar el mismo minimizando el impacto sanitario y garantizando un nivel de servicios adecuado”, añadió Alberto Calvo, presidente de CACE.

Se trata de la segunda postergación que padece el evento a raíz de la cuarentena. En principio, la edición de este Hot Sale iba a realizarse en mayo, pero a partir de la pandemia, decidió pasarse al 6, 7 y 8 de julio. “Teníamos fecha en mayo, pero lo pasamos para el 6, 7 y 8 de julio porque no teníamos visibilidad de lo que iba a pasar en mayo. Además, no estaba el contexto propicio y no sabíamos si íbamos a poder entregar los productos”, recordó Sambucetti.

No obstante, a partir de las últimas medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández, la fecha decidió correrse nuevamente.

Récord de inscriptos

Gustavo Sambucetti, director institucional CACE

Sambucetti precisó que para la próxima edición finalmente se anotaron 640 empresas, de las cuáles 130, son firmas nuevas. La cifra marca un incremento de 130 compañías (o un 23% más) en comparación con la última edición del HotSale.

Recordó que en el último HotSale los descuentos en promedio rondaron el 29% y adelantó que en esta ocasión se igualará o “mejorara” ese porcentaje.

Recordó que CACE siempre le explica a las empresas que deben ofrecer una rebaja mínima de 10% para participar en el HotSale. "Luego, la cifra final de descuento es elegida por cada empresa y nosotros no la conocemos hasta el día del inicio, día, ya que cada firma carga sus ofertas desde un sistema especial", puntualizó

El directivo reconoció que esta pandemia puede tomarse como una “bisagra” en la marcha de la venta onlinte en la Argentina. “Desde el punto de vista de la demanda hay gente que no había comprado antes y no se animaba. Y por la pandemia lo hizo. Por otro lado, los que antes compraban alguna que otra cosa, ahora compran todo”, sostuvo.

Para Sambucetti, “el ecommerce crece en línea con las ofertas”. “Acá muchas empresas se dieron cuenta que las ventas online no eran cosas pasajeras y decidieron interiorizarse al respecto”, añadió.

Según el ejecutivo, las categorías con grandes chances de mejorar su participación en esta edición serán las de indumentaria (o ropa) y todo lo referente al hogar.

En tanto, la categoría de productos tecnológicos, si bien contará con algunas ofertas, no contaría con el stock de ediciones anteriores a partir de algunos problemas de abastecimiento.

Buena parte de los fabricantes locales de tecnología tuvieron aproximadamente dos meses las puertas de sus fábricas cerradas a partir del arrance de la cuarentena, situación que generó algunos problemas de desabastecimiento en productos específicos como celulares y televisores en el transcurso de las últimas semanas.

Las categorías de venta programadas hasta ahora son Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deporte y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Bebés y Niños; Automotriz; y Varios.