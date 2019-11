Histórico: por primera vez este año el consumo diario de internet superó al de la televisión

A lo largo de décadas, la televisión ha sido el principal referente de los medios de comunicación para las audiencias y las marcas, de hecho, en Latinoamérica sigue siendo el medio más importante para anunciar.

Según datos de Statista, en el año 2021 ingresará u$s 16.400 millones en inversión publicitaria, cifra que supera los u$s 9800 millones estimados para lo que es internet, en la región.

Sin embargo, el paso del tiempo ya ha provocado un cambio interesante con respecto al consumo de televisión e internet a nivel mundial, un cambio que será más notorio a partir de ahora y posiblemente en un futuro no tan distante, de acuerdo al análisis del sitio especializado en marketing Merca2.0.

Esto se debe a que por primera vez se llegó al punto de inflexión en el que el consumo de internet superó al consumo de televisión a nivel global.

De acuerdo con los datos de la firma Zenith, este año el consumo promedio de internet logró situarse en los 170 minutos diarios por persona mientras que en el caso de la televisión se redujo a 167 minutos en promedio.

Cabe destacar que, en el caso de la web, se considera el tiempo registrado tanto en dispositivos móviles como en equipos de escritorio. Los precios bajos de los smartphones han acelerado el crecimiento en el uso de internet.

En 2018 se visualizaron de media 172 minutos de contenido diario a través de la televisión, contra los casi 160 minutos que se consumieron en la Red.

Y para 2020 se espera que la diferencia sea más acentuada, llegando a los 180 minutos al día de internet contra 168 minutos de la TV.

Por otra parte, las implicancias que esto tiene, en el caso de las marcas, será por lógica un mayor enfoque en internet por parte de los anunciantes.

A escala global, este año se espera que se inviertan u$s 40.000 millones más en publicidad en internet (u$s 227.090 millones en total que en otros medios de comunicación (u$s 187.480 millones en total).

El crecimiento de la publicidad online está impulsado por las redes sociales, y los anuncios en video crecerán un 19% al final de este año. El 42% de esta inversión va para buscadores, un 8% más que el año pasado.

Para 2021 el gasto en publicidad en internet será de un 52% mientras que para la TV la expectativa es que se reduzca a apenas un 27%.

En Argentina particularmente, la televisión conserva su liderazgo como medio más consumido. De acuerdo a un informe publicado por la consultora Kantar IBOPE, el 42% de las personas en el país considera a la televisión como una de las principales fuentes de entretenimiento. Las cifras también revelan que el alcance de la televisión a nivel nacional es del 94%, con un consumo promedio de 3 horas y medio diarias. En Buenos Aires, ese número asciende a 4 horas.

Al momento de pensar los medios como pantallas, el reporte expresa que un 67% de la población se relaciona diariamente con la televisión y el smartphone; mientras que un 45% lo hace también a través de la notebook. Solo el 4% posee cuatro pantallas, sumando la tablet a las tres anteriores.

Otro de los datos señalados es que el 45% de los argentinos usuarios de smartphones ingresan a sus redes sociales al mismo tiempo que miran televisión.

PH PABLO HECKER