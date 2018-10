Histórica megasubasta online ofrecerá grandes ofertas en 24 inmuebles de todo el país

Un portal realizará una histórica megasubasta online en la que pondrá en juego unos 24 inmuebles ubicados en distintos puntos de la Argentina.

El sitio narvaezbid.com.ar, plataforma de subastas online, será el encargado de llevar adelante el próximo viernes 9 de noviembre la histórica subasta que contará con inmuebles en Mendoza, Córdoba, La Rioja, Salta, Jujuy y Buenos Aires, entre otras provincias.

Entre los terrenos y propiedades a subastar se destacan dentro de la provincia de Buenos Aires doce lotes de terrenos ubicados en la localidad de Pilar, en el barrio privado “Sausalito”.

Cuentan con superficies que van desde los 904 metros cuadrados (m2) hasta los 1.354 m² aproximadamente, ubicados cerca de centros comerciales como Las Palmas del Pilar, Jumbo y Easy.

El barrio cuenta, entre otros, con seguridad las 24 horas y control de acceso además de un club house.

Los lotes se podrán adquirir en pesos con un valor base que comienza en los $ 760.000 pesos e incluyen posibilidades de financiación.

El valor por m2 ronda los USD 25 en comparación con los USD 47,48 al que se encuentran disponibles en el mercado, lo que representa un 47% por debajo de su valor.

Otro inmueble que sirve como ejemplo es uno ubicado en la localidad de Villa Gesell. Se trata de un lote de 350 m2, aproximadamente, en Mar Azul. La oferta inicial, en este caso, rondará los US$ 18.000.

En localidad de Tornquist, se subastará Casa Hotel en Villa Ventana. Se trata de un centro comercial con una superficie total de terreno de 8.023 m2 aprox. Cuenta con dos construcciones en mampostería con estructura, simulando la arquitectura medieval. La oferta inicial rondará los US$ 618.000.

En Salta, en cambio, saldrá a la venta un terreno de aproximadamente 86.000 m2 en el barrio “Tres Cerritos”. En este caso se subastará sin base al mejor postor. Además, se negociará una finca de 1.200 hectáreas aproximadamente, ubicada en la localidad de Aguas Blancas, con un precio base de US$ 34.800.

En Córdoba: Una gran compañía multinacional subastará varios terrenos ubicados en diferentes partes de la provincia. Se pueden encontrar dos terrenos ubicados en “Cerritos de Anizacate” que cuentan con una superficie total de terreno de 600 m² aproximadamente cada uno. La oferta inicial para cada uno de ellos será de US$ 3.600.000 dólares.

Además, se subastará un terreno 8 hectáreas, aproximadamente, en la ex Cantera López, con una base de US$ 15.500. Una cantera de áridos en la ex “Cantera Pardo”, de una superficie total de terreno de 10 hectáreas, aproximadamente. La oferta inicial US$ 15.500. Y finalmente un terreno con una superficie de 4.694,74 m2 ubicado en el departamento de Santa María. La oferta inicial alcanza los US$ 128.000 dólares.

En La Rioja, se subastará un yacimiento de Fluorita de 150 hectáreas, aproximadamente. compuesto por cuatro minas. La oferta inicial alcanza los US$ 112.500.

En Mendoza saldrá a subasta un terreno de 48,8 hectáreas, aproximadamente, donde se ubicaba una explanta fabril, ubicada en el Departamento de Las Heras. La oferta inicial ronda los $ 54.500.

En Jujuy, se subastará una fracción de terreno de una superficie total de 31,8 hectáreas aproximadamente, ubicado en “Los Pomelos”. Es un lote de gran importancia estratégica y operativa. Su oferta inicial llega a los $ 54.500.

Los interesados en participar de la subasta deberán crear su usuario en la web y solicitar habilitación desde la subasta de su interés, donde también encontrarán fotos, videos e información detallada de cada uno de los inmuebles.