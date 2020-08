Hay una forma secreta de comprar "el saldo" de Amazon por US$ 15 y que llegue en 10 días: cómo activarla

Amazon parece estar siempre de oferta. Podés aprovechar las ofertas desde Argentina y esperarlos en tu casa. El tiempo de espera es relativamente corto: hay casos en los que, incluso en plena pandemia, los productos llegaron en cinco o diez días. En cualquier caso, Amazon da a sus compradores la posibilidad de seguir todo el proceso logístico desde que sale del país hasta que llega a tu casa.

Cómo encontrar ofertas de menos de US$ 15 con envío incluido

Entrar a Amazon.

Desplegar el menú de la izquierda.

Bajar hasta casi el final del menú hasta encontrar la categoría “ Full Store Directory ” o en español “Todas las categorías” . Hacer click e ingresar.

” o en español . Hacer click e ingresar. Aparecerá una página con todas las categorías dentro de la plataforma Amazon y deberás buscar “Ofertas y Chollos” . Clickear “ Chollos ”. En esta categoría, todo sale menos de US$ 15. En inglés esta categoría se llama “Bargains Finds”.

. Clickear “ ”. En esta categoría, todo sale menos de US$ 15. En inglés esta categoría se llama Por último, elegir “Best Sellers” o “Mejores vendedores”. Todos los productos de esta página son nuevos y los precios incluyen envío.

Si estás decidido a gastar más dinero pero aprovechar las ofertas, volvé a “Full Store Directory” o “Todas las categorías” e ingresá a “Ofertas” o “Today’s Deals”. Podés encontrar dispositivos electrónicos, cafeteras, relojes inteligentes, trípodes, cámaras, teclados en oferta por tiempo limitado.

Cómo comprar en Amazon

La compra hay que realizarla a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo (Amazon.com, el de los Estados Unidos ya está habilitado).

Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana. El paquete llega al domicilio que indiquemos, en cualquier lugar del país. Por ejemplo, los compradores constataron que las compras en Amazon Inglaterra tardan tan solo cuatro días en llegar a Argentina.

En domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual. Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”.