Hay una "fecha de la muerte" para WhatsApp: cómo actualizarlo para no perder nada

WhatsApp ha pedido a los usuarios que actualicen las copias de seguridad en Google Drive que no han sido actualizadas en un año, o sino se perderán definitivamente, antes del 12 de noviembre.

Esto puso a los usuarios en alerta debido a un reciente acuerdo entre WhatsApp y Google Drive. En un correo a los usuarios, Google Drive dice: "Las copias de seguridad de WhatsApp ya no ocuparan espacio de almacenamiento de Google Drive. Sin embargo, cualquier copia de seguridad de WhatsApp que no se haya actualizado en más de un año se eliminará automáticamente del almacenamiento". En otras palabras, ahora que WhatsApp guarda las copias de seguridad en las cuentas de Google Drive de sus usuarios, los viejos backups que no estén actualizados a través de Drive.

Hacer una copia de seguridad en Drive es relativamente sencillo y se puede lograr siguiendo estos pasos.

Primero, abrir WhatsApp

Acceder a la opción Menú> Configuración> Chats> Copia de seguridad de chat.

Acceder "Copia de seguridad en Google Drive" y seleccionar una frecuencia de respaldo que no sea "Nunca".



Luego, hay que seleccionar una cuenta de Google a donde respaldar el historial de chat.

Luego, bajo la opción "Copia de seguridad" se elige la red que desea usar para la copia de seguridad. No hay que olvidar que la copia de seguridad a través de una red de datos móviles puede generar cargos adicionales por datos por que lo que más conviene es hacerlo conectado a una red Wi Fi.

¿Se pueden perder los datos igual?

Si bien es fácil actualizar la copia de seguridad en Google Drive, lo que ha preocupado a muchos es la revelación de que los datos de WhatsApp almacenados en Google Drive no están encriptados de extremo a extremo, lo que los hace vulnerables al ataque de los hackers. Cualquiera que tenga acceso a su cuenta de Google, puede acceder fácilmente a sus datos personales de WhatsApp almacenados en el servidor de la nube.

En la imagen se ve cómo la App no confirma la encriptación

Una de las opciones para jugar de forma segura es evitar el respaldo de datos en Google Drive o eliminar datos de allí.