Hackearon el iPhone: qué falla se encontró y por qué ahora cambian todos los modelos

A finales de septiembre se conoció, a través de redes sociales, que un especialista en ciberseguridad encontró una falla crítica en la memoria de arranque de iPhone que afecta a todos los dispositivos desde el iPhone 4 hasta el flamante iPhone X. La vulnerabilidad fue liberada al público a través de un repositorio de Github que el propio exploiter creó.

La vulnerabilidad se cree imposible de "parchear" o reparar. Este "exploit" depende de una condición ubicada en el bootrom de Apple. Se trata de la primera pieza de hardware desde la que el iPhone carga el código cuando se enciende, y es una parte del hardware de solo lectura que Apple no puede reparar.

Para probar el punto, @ axi0mX también tuiteó un video de un iPhone arrancando en modo detallado, usando la última versión de iOS 13.1.1.

HACKED! Verbose booting iPhone X looks pretty cool. Starting in DFU Mode, it took 2 seconds to jailbreak it with checkm8, and then I made it automatically boot from NAND with patches for verbose boot. Latest iOS 13.1.1, and no need to upload any images. Thanks @qwertyoruiopz pic.twitter.com/4fyOx3G7E0