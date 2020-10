Hackearon Among Us, el juego más popular del mundo: lo hicieron por política pero se puede jugar igual

El juego Among Us, de la compañía independiente InnerSloth sufrió ataques de spam por parte de un misterioso usuario llamado Eris Loris. Los desarrolladores de la compañía debieron realizar tareas de mantenimiento en los servidores. Más de cinco millones de jugadores se vieron afectados.

Among Us es el juego más vendido del mundo. InnerSloth sabe que el crecimiento acelerado de su comunidad puede provocar problemas en los servidores. Con lo que pidió comprensión y paciencia a los jugadores ante cualquier problema. En el comunicado, InnerSloth anunció la emergencia a través de sus redes sociales.

Hello everyone,

We're are super duper aware of the current hacking issue and we're looking into it. We will be pushing out an emergency server update so people who are in game will get kicked from games. Please play private games or with people that you trust!!! Bare with us!! �� — InnerSloth (@InnerslothDevs) October 23, 2020

A través de Twitter, la desarrolladora recomendó “jugar en salas privadas o con personas de confianza”. “Estamos haciendo lo que podemos”, escribieron.

Qué pasó

“Eric Loris” spameó miles de partidos en línea. La compañía de videojuegos dijo el jueves que era "súper consciente del problema actual de la piratería" y apurarían la actualización del servidor de emergencia para tratar de abordarlo.

Los mensajes promocionaban el canal de YouTube de Loris y amenazaban a los usuarios con hackearlos. También incitaba a los usuarios a votar a Donald Trump en las próximas elecciones que tendrán lugar el 3 de noviembre en los Estados Unidos.

Eurogamer entrevistó al atacante. El hacker aseguró que reclutó a personas para participar en otros servidores. El objetivo final de Eric Loris era promover su canal de YouTube en el que explica cómo hackear y desbordar servidores de videojuegos.

Forest Willard, el desarrollador de InnerSloth, dijo que la actualización del servidor de emergencia comenzó a implementarse inmediatamente. La actualización afectó a jugadores en línea de Among Us. Los jugadores en Twitter continúan reportando spam relacionado con Eris Loris en el juego. Todavía no está claro si el problema fue totalmente resuelto.

InnerSloth canceló Among Us 2: las razones

Meses atrás, la empresa anunció la cancelación definitiva del desarrollo de Among Us 2: InnerSloth centrará todos sus esfuerzos en mejorar la experiencia en la versión actual y “llevarlo al siguiente nivel”. Según la compañía, el código de Among Us está desactualizado y no permite la adición de nuevos features.

"Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en su lugar, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1", escribió la compañía en un comunicado oficial. “Probablemente elegimos la opción más difícil”, confesaron.