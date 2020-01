"Guzmán hace anuncios para no anunciar nada": economistas destrozaron al ministro y a su plan de deuda

La crítica situación económica que atraviesa la Argentina sigue su curso y, en ese contexto, desde el Gobierno cada día se anuncian nuevas medidas con el objetivo de intentar detenerla.

Esta mañana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que desde el Ejecutivo enviarán al Congreso un proyecto de ley para restaurar la sostenibilidad de la deuda.

Luego del anuncio, varios de los economistas más reconocidos decidieron dejar en claro sus opiniones en Twitter y, rápidamente, cada mensaje generó una repercusión inmediata.

Por ejemplo, Roberto Cachanosky, economista y editor de Informe Económico Semanal, criticó en duros términos al ministro al remarcar que “Guzmán hace anuncios para no anunciar nada”.

El especialista se preguntó en su cuenta personal de la red de microblogging (@RCachanosky) “qué le ocurre a la nueva generación de ministros de Economía” al enfatizar que “hablan y no dicen nada”.

“(Nicolás) Dujovne hacía lo imposible por no decir nada. Guzmán lo mismo pero se lo ve con más miedo. Lo único que transmiten es más incertidumbre”, cargó con dureza.

En otro posteo, el propio Cachanosky le recomendó a Guzmán que grabe el siguiente audio. “Estamos aplicando un plan inclusivo. Para pagar la deuda tenemos primero tenemos que crecer. Y lo repite como la hora oficial”.

Por otro lado, Matías Rajnerman (@MatiasRajnerman), economista jefe de Ecolatina, cita a Guzmán al enfatizar que "la inflación no es un fenómeno puramente monetario y, por lo tanto, no hay que atacarlo solo con tasas de interés". "Gran avance respecto de los últimos años: ¿la cantidad de dinero impacta en los precios? Sí ¿Siempre? No ¿Es lo único que genera inflación? Mucho menos", posteó.

El economista Fernando Camusso (@FCamusso), en tanto, resumió que "por ahora se siguen pagando intereses, pero no por mucho tiempo". "Es imposible amortizar capital", remarcó.

El economista Carlos Schwartzer (@WillyGrossman), en tanto, le dedicó a Guzmán un par de estrofas de un poema de Antonio Machado, llamado Proverbios y Cantares, en su posteo.

Por su parte, el trader Ramiro Marra (@RAMIROMARRA), de Bull Market Brokers, fue algo sarcástico al remarcar que “le gusta la forma de hablar del ministro, muy tranquilo”. “me parece que si se piensa que es un partido de fútbol que dura 90 minutos y el empate le viene bien entonces gana tiempo, no entiende que aca el partido se juega minuto a minuto”, añadió.

Minutos después, el trader fue al hueso y criticó a Guzmán en otro posteo: