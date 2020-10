Guerra de QR: cómo funciona el nuevo método para quedarse con los billetes de los argentinos

Visa anunció hoy una solución única de pagos interoperables con códigos QR que está implementada, en esta primera etapa, en Uruguay para luego continuar haciéndolo en el resto de la región. Esta nueva solución, permite a los comercios y a los consumidores pagar y aceptar pagos sin contacto vinculando sus tarjetas Visa de crédito, débito o prepago a sus dispositivos móviles para así escanear y pagar.

Cómo funciona la nueva tecnología de Visa

Desde la empresa, afirman que el diferencial reside que esta nueva solución está "basada en los estándares de la industria EMV, que supera las limitaciones de los programas basados en códigos QR de circuito cerrado. Además, habilita la aceptación en cualquier lugar y brindando una experiencia consistente para los usuarios con los mismos estándares globales de interoperabilidad y confiabilidad que ofrece la marca Visa".

La nueva solución está diseñada para trabajar con PoS, por lo que la empresa espera que sea adoptada por pequeños y medianos comercios. La solución estará disponible en Uruguay para los bancos que trabajan conjuntamente este proyecto: el Scotiabank, el banco Itaú y el Santander, quienes lo implementan a través de la billetera digital BIGO.

“Con los pagos digitales y sin contacto ganando impulso en América Latina, este nuevo proyecto de Scan to Pay representa un paso significativo en nuestro compromiso de simplificar la aceptación de los pagos digitales con una solución conveniente, escalable y económica que ayuda a superar los desafíos de infraestructura e interoperabilidad para aceptar pagos”, declaró Rubén Salazar, vicepresidente senior de productos e innovación de Visa para América Latina y el Caribe. “Con esta solución, también estamos fomentando la creación de un ecosistema de aceptación menos centrado en el efectivo, acelerando la inclusión y el crecimiento digital en la región”.

Cuál es el secreto detrás de los códigos QR

El "secreto" del nuevo estándar de pago está en la interoperabilidad, la cual evitaría la aparición de múltiples códigos QR que operen bajo sus propios conceptos y mecanismos de seguridad. También ofrece una experiencia de pago móvil para los consumidores -que opera como una transacción presencial de tarjeta sin contacto-, al tiempo que ofrece una terminal de pago virtual estandarizada y fácil de usar para los comercios, aprovechando la infraestructura de pagos existente. "Los bancos emisores también se benefician, ya que esta solución permite la activación de más consumidores, el desplazamiento de efectivo y el crecimiento de la base de comercios hacia nuevos segmentos", afirman desde Visa. El código QR es dinámico y único para cada transacción, el cliente deberá abrir la billetera digital en su teléfono móvil, escanear el código y autorizar la transacción.

Para utilizar este nuevo servicio en Uruguay, los participantes del piloto deben descargar la aplicación móvil BIGO, seleccionan la opción QR y podrán pagar los bienes y servicios escaneando el código QR en los comercios afiliados, el cual puede imprimirse o mostrarse en un teléfono inteligente.

Qué billeteras argentinas ya utilizan la tecnología

La billetera de pagos Ualá incluye cobros y pagos interoperables con QR desde 2018. La fintech se lanzó al mercado en octubre 2017 y se convirtió en una de las más usadas en todo el país emitiendo más de 2 millones de tarjetas. Además de la billetera virtual, la compañía comenzó en 2019 a otorgar préstamos online y lanzó junto al Grupo SBS la posibilidad de invertir a través de la app de fondos comunes de inversión (FCI).

La billetera virtual del Banco Nación, que permite transformar la tarjeta de débito en una billetera virtual, y otorgarle al usuario la chance de pagar y enviar dinero de una forma más fácil. Entre los beneficios de la BNA+ aparece la posibilidad de consultar saldos y movimientos actualizados al instante; pagar con código QR sin necesidad de llevar efectivo; hacer transferencias de forma inmediata; realizar órdenes de extracción para retirar dinero sin tarjeta; y recargar saldo para el transporte y en tu celular desde donde el usuario se encuentre.

MercadoPago se sumó a la tendencia y apoyó el proceso de pagos con código QR desde sus comienzos. “Con una simple cámara y un código QR, se puede hacer un pago por MercadoPago. Es una tendencia la digitalización de los pagos. Hay mucha gente en la región que no está bancarizada, que no tiene una cuenta corriente, una caja de ahorro, y no tiene la posibilidad de hacer pagos sino es a través de cash, de plata”, aseguró Stelleo Tolda, el actual CEO de MercadoLibre.

Durante la pandemia, MercadoPago apuntó a pequeños comerciantes barriales para garantizar la distancia social y "seguridad": "Queremos que miles de vecinos que necesitan hacer sus compras prueben la seguridad que ofrecen los pago QR". "El código QR es la manera más segura de pagar para aquellas personas que necesitan salir de sus casas para comprar productos esenciales y la forma más segura para que los feriantes no tengan que manipular dinero en efectivo", explicó la compañía.

La billetera digital Todo Pago duplicó su uso durante el aislamiento. La plataforma permite centralizar todos los medios de pago que uno tiene para hacer compras sin sacar las tarjetas cada vez que uno realiza una compra; también incluye pagos por mPos y QR.

Uno de los servicios más utilizados durante la pandemia fue la aplicación de Naranja X, una app que permite transferir dinero de manera inmediata entre cuentas virtuales y bancarias. Actualmente, la compañía posee una base de 5 millones de clientes poseedores del plástico de Naranja. La plataforma también permite cobros y pagos con QR.

También surgieron nuevos proyectos como MODO, la solución de los bancos para poder ingresar al gran negocio de los pagos digitales. La nueva plataforma será un un agregador de métodos de pago. Inicialmente, el plan es desplegar códigos QR en las tiendas, en un método similar al desplegado por Mercado Pago aunque todavía no está confirmado exactamente cuál será la tecnología usada (se habla incluso de pagos contacless a través de NFC). La app espeja los saldos de las cuentas bancarias de los usuarios, es decir, no es una billetera digital clásica.

El objetivo de la app de Play Digital, la empresa detrás del desarrollo, es eliminar el efectivo y los plásticos. Modo será una solución para clientes bancarios, no apuntará a comercios. Los principales “adquirentes” son First Data, Mercado Pago y Prisma. Con estas últimas, Modo podría ser sellar un acuerdo pero, a la vez, ser su competidor, ya que también tienen sus billeteras digitales propias.